Τρόμος σε λούνα παρκ στο Τέξας: Οκτώ άνθρωποι παγιδεύτηκαν στον αέρα μετά από βλάβη σε roller coaster

Στιγμές τρόμου έζησαν οκτώ άτομα στο Τέξας, όταν το roller coaster στο οποίο επέβαιναν ακινητοποιήθηκε ξαφνικά σε μεγάλο ύψος, αφήνοντάς τους εγκλωβισμένους στον αέρα για αρκετή ώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε λούνα παρκ στο Γκάλβεστον, όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – το roller coaster σταμάτησε απότομα, με τους επιβάτες να παραμένουν ακινητοποιημένοι πολλά μέτρα πάνω από το έδαφος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έστησαν επιχείρηση διάσωσης για την ασφαλή απομάκρυνση των εγκλωβισμένων.

🇺🇸 8 people were stranded high up in the air on a roller coaster in Galveston, Texas.



Firefighters got them one by one, lowering them into a basket before walking them down.



One of the most terrifying ways to spend a Thursday.pic.twitter.com/VlPgAI93DY https://t.co/1J998mr7Ek — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 29, 2026

Οι διασώστες χρησιμοποίησαν ειδικό καλάθι ανύψωσης, κατεβάζοντας έναν-έναν τους επιβάτες πριν τους συνοδεύσουν με ασφάλεια στο έδαφος.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς, ωστόσο οι επιβάτες βίωσαν λεπτά έντονης αγωνίας μέχρι να απεγκλωβιστούν.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα αίτια της βλάβης που προκάλεσε την ακινητοποίηση του roller coaster.

Διαβάστε επίσης

ΟΗΕ: Μετά το Ισραήλ, και η Ρωσία στη «μαύρη λίστα» για συστηματική σεξουαλική βία σε εμπόλεμες περιοχές

Ο Τραμπ πιέζει τα αραβικά κράτη για να μπουν στη Συμφωνία του Αβραάμ – Αμήχανοι στη Μέση Ανατολή, δεν τον πήραν στα σοβαρά

Η Δυναμική του «Θερμικού Θόλου» στη Δυτική Ευρώπη: Ανάλυση ενός Ιστορικού Ανοιξιάτικου Καύσωνα (photos)