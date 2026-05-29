ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 12:28
29.05.2026 11:00

Τρόμος σε λούνα παρκ στο Τέξας: Οκτώ άνθρωποι παγιδεύτηκαν στον αέρα μετά από βλάβη σε roller coaster

Στιγμές τρόμου έζησαν οκτώ άτομα στο Τέξας, όταν το roller coaster στο οποίο επέβαιναν ακινητοποιήθηκε ξαφνικά σε μεγάλο ύψος, αφήνοντάς τους εγκλωβισμένους στον αέρα για αρκετή ώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε λούνα παρκ στο Γκάλβεστον, όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – το roller coaster σταμάτησε απότομα, με τους επιβάτες να παραμένουν ακινητοποιημένοι πολλά μέτρα πάνω από το έδαφος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έστησαν επιχείρηση διάσωσης για την ασφαλή απομάκρυνση των εγκλωβισμένων.

Οι διασώστες χρησιμοποίησαν ειδικό καλάθι ανύψωσης, κατεβάζοντας έναν-έναν τους επιβάτες πριν τους συνοδεύσουν με ασφάλεια στο έδαφος.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς, ωστόσο οι επιβάτες βίωσαν λεπτά έντονης αγωνίας μέχρι να απεγκλωβιστούν.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα αίτια της βλάβης που προκάλεσε την ακινητοποίηση του roller coaster.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

