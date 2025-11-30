search
30.11.2025 16:21

Τραγωδία στη Λούτσα: Είχε προκαλέσει και άλλο τροχαίο ο 29χρονος οδηγός – Σεσημασμένος και για ναρκωτικά

30.11.2025 16:21
troxaio_loutsa

Στην Τροχαία εξακολουθεί να κρατείται ο 29χρονος οδηγός που τα μεσάνυχτα του Σαββάτου παρέσυρε και σκότωσε έναν 24χρονο στη Λούτσα, τραυματίζοντας, επίσης, σοβαρά την 21χρονη σύντροφο του θύματος.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο δράστης είχε πρωταγωνιστήσει σε τροχαίο ατύχημα με σοβαρούς τραυματισμούς κατά το παρελθόν, και συγκεκριμένα το 2020, ενώ είναι σεσημασμένος για ναρκωτικά.

Οι γιατροί τού πήραν και δείγμα αίματος, ώστε από τις τοξικολογικές εξετάσεις να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Ο 29χρονος έλαβε Εξιτήριο από το Νοσοκομείο και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το τροχαίο έγινε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος λίγο πριν τις 12 το βράδυ. Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 29χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια πάνω σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή και η 21 ετών φίλη του θύματος. Εκείνη την ώρα τα τέσσερα άτομα μετέφεραν πράγματα και τα έβαζαν στο πορτ μπαγκάζ.

Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα τον 24χρονο και σοβαρά την 21χρονη φίλη του θύματος. Και οι δύο, όπως και οδηγός του αυτοκινήτου ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

1 / 3