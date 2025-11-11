search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

11.11.2025 22:11

Το κρέας «καίει» τα νοικοκυριά – Αυξήθηκαν 10,6% οι τιμές σε ένα χρόνο – Πρωταθλητής το μοσχαρίσιο κρέας

kreas

Όλο και περισσότερες οικογένειες δεν καταναλώσουν κρέας, όχι επειδή ανησυχούν για την κλιματική αλλαγή, αλλά επειδή είναι πολύ ακριβό. 

Οι τιμές των κρεατικών αυξήθηκαν κατά 10,6% το 2025. Μάλιστα, από το 2022 μέχρι σήμερα έχουν ανατιμηθεί κατά 38%.

Το μοσχαρίσιο κρέας θα φτάσει τα 20 ευρώ το κιλό

Η τιμή του μοσχαρισιου κρέατος εκτοξεύτηκε σε ένα χρόνο από τα 12-13 ευρώ το κιλό στα 15-17 ευρώ το κιλό. Εκτιμάται ότι τους επόμενους μήνες θα αγγίξει τα 20 ευρώ το κιλό. 

Ανοδικά κινούνται και οι τιμές των αμνοερίφιων, που διαμορφώθηκαν στα 9,5 ευρώ το κιλό από 7,5 ευρώ το 2024.  Η τιμή του κοτόπουλου, που αποτελεί φθηνότερη επιλογή έχει ανατιμηθεί 5%.

220 ευρώ το μήνα για … κρέας

Το μηνιαίο κόστος μιας οικογένειας για την αγορά κρέατος υπολογίζεται στα 220 ευρώ ή το χρόνο τρεις κατώτατους μισθούς, αν υποθέσουμε ότι θα πάρι 6 κιλά μοσχάρι, 8 κιλά κοτόπουλο, 6 κιλά κιμά και 2 κιλά σνίτσελ. 

