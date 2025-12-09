search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 09:01
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

09.12.2025 08:30

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι για διαφθορά – Στο μικροσκόπιο 1.469 υπάλληλοι, «βουνό» οι καταγγελίες 

09.12.2025 08:30
DEOS AADE

Μια μεγάλη επιχείρηση διαφάνειας ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ, θέτοντας σε λειτουργία ένα νέο σύστημα εντατικών ελέγχων με στόχο την αποκάλυψη κρουσμάτων διαφθοράς σε εφορίες και τελωνεία. Η διαδικασία ξεκινά από 1.469 επώνυμες καταγγελίες, που αποτελούν μόνο ένα μέρος από περίπου 8.000 αναφορές που έχουν φτάσει στην υπηρεσία. Όλες θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συνδρομή των Οικονομικών Επιθεωρητών.

Οι υπάλληλοι που αναφέρονται στις καταγγελίες θα κληθούν άμεσα να δώσουν εξηγήσεις, ενώ ο έλεγχος δεν θα περιοριστεί στους ίδιους: στο πλαίσιο της διερεύνησης θα συμπεριληφθούν και τα μέλη των οικογενειών τους. Η διαδικασία θυμίζει πλήρες «πόθεν έσχες», με εξέταση εισοδημάτων, τραπεζικών κινήσεων, δαπανών και περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, το νέο μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου (risk analysis) προβλέπει ότι ακόμη και υπάλληλοι που δεν έχουν καταγγελθεί θα επιλεγούν για δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η περιουσιακή τους εικόνα δικαιολογείται από τα πραγματικά έσοδα.

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Η διαδικασία ξεκινά με αποστολή επίσημης ειδοποίησης στους υπαλλήλους. Από εκεί και πέρα θα ζητείται πλήρης καταγραφή όλων των πηγών εισοδήματος, από μισθούς και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων μέχρι δωρεές, δάνεια, κέρδη, ακόμη και έσοδα από τυχερά παιχνίδια.

Ταυτόχρονα θα καταγράφονται όλες οι σημαντικές δαπάνες: έξοδα διαβίωσης, δίδακτρα, ασφάλειες, εξυπηρέτηση δανείων, λογαριασμοί κοινής ωφελείας κ.ά.

Για κάθε αναφορά σε δωρεά, κληρονομιά ή δάνειο, θα απαιτούνται επίσημα αποδεικτικά, ενώ θα ελέγχεται και η οικονομική δυνατότητα όσων φέρονται να έχουν προσφέρει τα ποσά.

Στο επίκεντρο της έρευνας θα βρίσκονται επίσης περιουσιακά στοιχεία κάθε μορφής:

  • ακίνητα
  • τραπεζικές καταθέσεις
  • μετοχές και επενδύσεις
  • ασφαλιστικά συμβόλαια
  • ψηφιακά πορτοφόλια

Για άνοιγμα τραπεζικής θυρίδας θα χρειάζεται συναίνεση του κατόχου ή εισαγγελική εντολή.

Τα εργαλεία της Εσωτερικής Υπηρεσίας

Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές θα αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο πληροφοριακό σύστημα, όπως:

  • το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών για την παρακολούθηση κινήσεων,
  • αρχεία χρηματιστηριακών συναλλαγών,
  • δεδομένα από διεθνείς μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών,
  • στοιχεία ασφαλιστικών εταιρειών

Ασυνήθιστες τραπεζικές συναλλαγές — όπως μία ξαφνική εφάπαξ κατάθεση ή αγορά περιουσιακού στοιχείου που δεν συνάδει με το οικονομικό προφίλ του υπαλλήλου — θα αποτελούν αφετηρία για πιο εξειδικευμένο και εις βάθος έλεγχο.

Διαβάστε επίσης:

Η ελληνική ύπαιθρος αδειάζει: 85.000 παραγωγοί εκτός πρωτογενούς τομέα – Στα όρια έκρηξης οι αγροτικές κινητοποιήσεις, οι τιμές εκτοξεύονται

«Rebrain Greece» στη Νέα Υόρκη: Κάλεσμα επιστροφής σε Έλληνες επαγγελματίες με φορολογικά κίνητρα και ρεκόρ συμμετοχών

ΠΟΜΙΔΑ: Μίνι ΕΝΦΙΑ μεταμφιεσμένος σε δημοτικό τέλος δημιουργεί τριπλή επιβάρυνση ιδιοκτητών από 2027

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AYTOKINITA NEW
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Έκτακτες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για την πληρωμή

DYPA_MATHITIA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παναττική απεργία: Εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ στις δημόσιες δομές υγείας απολύονται και επιστρέφουν στην ανεργία

Prodea Investments
BUSINESS

Prodea – Εθνική Τράπεζα: Συμφωνία για πώληση χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων έναντι 510,7 εκατ. ευρώ

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Πήγαινα στις οντισιόν χάλια για να μη μου δώσουν τον ρόλο της όμορφης» (Video)

gkoumas_star
MEDIA

Φραστική επίθεση από αγρότη στον Βαγγέλη Γκούμα του Star – «Αυτά δεν θα τα τραβας, κατάλαβες;» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

miss jamaica
ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για τη ζωή της δίνει η Μις Τζαμάικα μετά τη σοκαριστική πτώση στο Miss Universe - Έχει υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 09:01
AYTOKINITA NEW
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Έκτακτες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για την πληρωμή

DYPA_MATHITIA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παναττική απεργία: Εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ στις δημόσιες δομές υγείας απολύονται και επιστρέφουν στην ανεργία

Prodea Investments
BUSINESS

Prodea – Εθνική Τράπεζα: Συμφωνία για πώληση χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων έναντι 510,7 εκατ. ευρώ

1 / 3