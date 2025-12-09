ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι για διαφθορά – Στο μικροσκόπιο 1.469 υπάλληλοι, «βουνό» οι καταγγελίες 

Μια μεγάλη επιχείρηση διαφάνειας ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ, θέτοντας σε λειτουργία ένα νέο σύστημα εντατικών ελέγχων με στόχο την αποκάλυψη κρουσμάτων διαφθοράς σε εφορίες και τελωνεία. Η διαδικασία ξεκινά από 1.469 επώνυμες καταγγελίες, που αποτελούν μόνο ένα μέρος από περίπου 8.000 αναφορές που έχουν φτάσει στην υπηρεσία. Όλες θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συνδρομή των Οικονομικών Επιθεωρητών.

Οι υπάλληλοι που αναφέρονται στις καταγγελίες θα κληθούν άμεσα να δώσουν εξηγήσεις, ενώ ο έλεγχος δεν θα περιοριστεί στους ίδιους: στο πλαίσιο της διερεύνησης θα συμπεριληφθούν και τα μέλη των οικογενειών τους. Η διαδικασία θυμίζει πλήρες «πόθεν έσχες», με εξέταση εισοδημάτων, τραπεζικών κινήσεων, δαπανών και περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, το νέο μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου (risk analysis) προβλέπει ότι ακόμη και υπάλληλοι που δεν έχουν καταγγελθεί θα επιλεγούν για δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η περιουσιακή τους εικόνα δικαιολογείται από τα πραγματικά έσοδα.

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Η διαδικασία ξεκινά με αποστολή επίσημης ειδοποίησης στους υπαλλήλους. Από εκεί και πέρα θα ζητείται πλήρης καταγραφή όλων των πηγών εισοδήματος, από μισθούς και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων μέχρι δωρεές, δάνεια, κέρδη, ακόμη και έσοδα από τυχερά παιχνίδια.

Ταυτόχρονα θα καταγράφονται όλες οι σημαντικές δαπάνες: έξοδα διαβίωσης, δίδακτρα, ασφάλειες, εξυπηρέτηση δανείων, λογαριασμοί κοινής ωφελείας κ.ά.

Για κάθε αναφορά σε δωρεά, κληρονομιά ή δάνειο, θα απαιτούνται επίσημα αποδεικτικά, ενώ θα ελέγχεται και η οικονομική δυνατότητα όσων φέρονται να έχουν προσφέρει τα ποσά.

Στο επίκεντρο της έρευνας θα βρίσκονται επίσης περιουσιακά στοιχεία κάθε μορφής:

ακίνητα

τραπεζικές καταθέσεις

μετοχές και επενδύσεις

ασφαλιστικά συμβόλαια

ψηφιακά πορτοφόλια

Για άνοιγμα τραπεζικής θυρίδας θα χρειάζεται συναίνεση του κατόχου ή εισαγγελική εντολή.

Τα εργαλεία της Εσωτερικής Υπηρεσίας

Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές θα αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο πληροφοριακό σύστημα, όπως:

το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών για την παρακολούθηση κινήσεων,

αρχεία χρηματιστηριακών συναλλαγών,

δεδομένα από διεθνείς μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών,

στοιχεία ασφαλιστικών εταιρειών

Ασυνήθιστες τραπεζικές συναλλαγές — όπως μία ξαφνική εφάπαξ κατάθεση ή αγορά περιουσιακού στοιχείου που δεν συνάδει με το οικονομικό προφίλ του υπαλλήλου — θα αποτελούν αφετηρία για πιο εξειδικευμένο και εις βάθος έλεγχο.

