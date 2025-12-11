Αβέβαιη η μάχη για την προεδρία του Eurogroup, με τον Κ. Πιερρακάκη να διεκδικεί κρίσιμες συμμαχίες στις Βρυξέλλες

Μάχη με αβέβαιη έκβαση διαμορφώνεται σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης καλούνται να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο του Eurogroup. Από νωρίς το πρωί, το κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει γεμίσει με μικρούς πυρήνες συζητήσεων, γρήγορα βλέμματα συνεννόησης και διαδοχικές διαβουλεύσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Κάθε συνάντηση, ακόμη κι ένα σύντομο τετ-α-τετ στο διάδρομο, μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο όσο πλησιάζει η ώρα της ψηφοφορίας, με το αποτέλεσμα να γίνεται γνωστό γύρω στις 6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος.

Παρότι το δίδυμο των υποψηφίων –ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ και ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης– είναι γνωστό εδώ και εβδομάδες, η τελική ισορροπία παραμένει ρευστή. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κρατούν χαμηλούς τόνους ως προς την πρόθεση ψήφου, γεγονός που ενισχύει την ατμόσφαιρα αβεβαιότητας. Η εικόνα μοιάζει να διαμορφώνεται ξανά και ξανά, καθώς κάθε χώρα σταθμίζει το δικό της πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο.

Στο στρατόπεδο του Βορρά, ο βαν Πέτεγκεμ εμφανίζεται να διατηρεί σημαντικά ερείσματα. Χώρες που προκρίνουν τη δημοσιονομική πειθαρχία και βλέπουν την επόμενη περίοδο ως ευκαιρία για ενίσχυση των κανόνων αντιμετωπίζουν θετικά την υποψηφιότητά του. Παρ’ όλα αυτά, η πρόσφατη στάση της βελγικής κυβέρνησης στο θέμα της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχει δημιουργήσει αμφιβολίες. Το βέτο στο Euroclear, που επηρέασε μια πρωτοβουλία συνδεδεμένη με τη στήριξη της Ουκρανίας, άφησε αποτύπωμα σε ορισμένες πρωτεύουσες, προκαλώντας ερωτήματα για τη δυνατότητα πλήρους συντονισμού σε κρίσιμες αποφάσεις.

Από την άλλη πλευρά, η ελληνική υποψηφιότητα έχει στηριχθεί σε εντατική διπλωματική δραστηριότητα. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκμεταλλευόμενος την αναβαθμισμένη εικόνα της ελληνικής οικονομίας, επιχείρησε να χτίσει γέφυρες τόσο με χώρες του Νότου όσο και με κράτη που αναζητούν μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στη δημοσιονομική πολιτική. Η Ισπανία θεωρείται πως έχει τοποθετηθεί ανοικτά υπέρ της ελληνικής προσπάθειας, ενώ διακριτική υποστήριξη φαίνεται να υπάρχει και από άλλες χώρες που βλέπουν θετικά την πρόσφατη μεταρρυθμιστική πορεία της Ελλάδας. Το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η στάση των Βαλτικών χωρών, οι οποίες έχουν κρατήσει χαμηλό προφίλ, ενώ το Λουξεμβούργο δείχνει διάθεση συμπόρευσης με μια πιο μετριοπαθή γραμμή.

Το ενδεχόμενο να μην εξασφαλίσει κανείς από τους δύο υποψηφίους τις απαραίτητες έντεκα ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία θεωρείται πλέον απολύτως ρεαλιστικό. Σε αυτή την περίπτωση, ένας δεύτερος γύρος θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανατροπές, καθώς ορισμένες χώρες έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναθεωρήσουν τη στάση τους ανάλογα με τη δυναμική της διαδικασίας. Το παζλ των συμμαχιών μοιάζει εύθραυστο και οποιαδήποτε μετακίνηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Όποιος αναλάβει τελικά την προεδρία θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια Ευρωζώνη που καλείται να αντιμετωπίσει σειρά προκλήσεων: τη δημοσιονομική εξισορρόπηση της Γαλλίας, τη στασιμότητα της γερμανικής οικονομίας, την ενεργειακή αβεβαιότητα που επιμένει, αλλά και τις πληθωριστικές πιέσεις που απαιτούν προσεκτικό συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για μια περίοδο όπου οι αποφάσεις του Eurogroup θα έχουν ιδιαίτερο βάρος στη συνοχή και την πορεία της Ευρώπης.

Στις Βρυξέλλες, η ελληνική αποστολή δείχνει τις τελευταίες ημέρες συγκρατημένη αισιοδοξία. Πηγές αναφέρουν ότι η συνολική εικόνα παραμένει ρευστή αλλά όχι αδιαπέραστη για την ελληνική πλευρά, με αρκετούς να εκτιμούν πως η τελική μάχη μπορεί να κριθεί στις λεπτομέρειες και στις συνεννοήσεις της τελευταίας στιγμής. Ανεξάρτητα από την έκβαση, το γεγονός ότι η Ελλάδα συμμετέχει ισότιμα σε μια τόσο υψηλού επιπέδου διαδικασία θεωρείται ευδιάκριτη ένδειξη της ενισχυμένης θέσης της στην ευρωπαϊκή οικονομική σκηνή.

