Ο Τσίπρας τηλεφώνησε και συνεχάρη τον Πιερρακάκη για την εκλογή του στο τιμόνι του Eurogroup

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κυριάκο Πιερρακάκη είχε νωρίς το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο πρώην πρωθυπουργός τον συνεχάρη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup.
Διαβάστε επίσης:
Προϋπολογισμός 2026: Παρουσία του πρωθυπουργού η συζήτηση – Συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη για την εκλογή του την προεδρία του Eurogroup
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο πανικός του κ. Μητσοτάκη αποκαλύφθηκε πλήρως στην εισήγησή του στην ΚΟ της ΝΔ
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σφίγγα» ο Μπουκώρος– Δεν κατονόμασε την κυβερνητική πηγή που τον ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.