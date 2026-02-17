ΕΡΤ και ΣΚΑΪ αποχαιρετούν την Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ (photos)

Υπήρξε σπάνια «φωνή» του ελληνικού και ευρωπαϊκού Πνεύματος η σπουδαία Ελληνίδα ιστορικός και βυζαντινολόγος, Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ η οποία έφυγε χθες, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, πλήρης ημερών, λίγους μόλις μήνες πριν συμπληρώσει τα 100 (29 Αυγούστου).

Η ΕΡΤ και ο ραδιοτηλεοπτικός όμιλος ΣΚΑΪ, τιμώντας τη μνήμη της και την παρακαταθήκη της, προγραμμάτισαν σήμερα παλαιότερες εκπομπές στις οποίες η διακεκριμένη βυζαντινολόγος και ιστορικός είχε μιλήσει για τη ζωή της και τα ιστορικά γεγονότα που βίωσε.

Ο ΣΚΑΪ την αποχαιρετά μεταδίδοντας σήμερα από το ραδιόφωνο του (ΣΚΑΪ 100.3) στις 19.00 την τελευταία εκπομπή «Σταθερές…» από τη σειρά 10 ωριαίων ραδιοφωνικών εκπομπών με τίτλο «ΜΕ ΡΩΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ…». Σε εκείνη την εκπομπή η κορυφαία προσωπικότητα της ευρωπαϊκής διανόησης, αφηγείται στον Άρη Πορτοσάλτε την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από τη ζωή της. Στις 10 ωριαίες εκπομπές στον ΣΚΑΪ 100.3 αναλύει σελίδες της ιστορίας μας, όπως ο Μεγάλος Διχασμός, η Μικρασιατική Καταστροφή, η Δίκη των έξι, η προσφυγιά, η Κατοχή, η Αντίσταση.

Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, μιλάει για τις σταθερές, τη διαχείριση του παρελθόντος και όλα εκείνα που είναι κοινώς αποδεκτά από όλους, ασχέτως ηλικίας, κοινωνικής κατάστασης και ιδεολογικής ταυτότητας. Επιχειρηματολογεί για την ταύτιση της παγκόσμιας Ιστορίας με την αφύπνιση του ελληνικού πνεύματος και παράλληλα εξηγεί γιατί εμείς οι Έλληνες θεωρούμαστε τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας.

Στις 00.15 η τηλεόραση του ΣΚΑΪ θα μεταδώσει την τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη της στο «Prime time» και τον Άρη Πορτοσάλτε, η οποία είχε πραγματοποιηθεί και προβληθεί πριν από περίπου ένα χρόνο.

Με συναρπαστικό λόγο μιλά για τα γεγονότα που σημάδεψαν τα παιδικά της χρόνια, τα δύσκολα χρόνια της γερμανικής κατοχής, για τον ρόλο της ως καθοδηγήτρια στην ΕΠΟΝ και την Αντίσταση, αναφέρεται στην Απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, το τί ακολούθησε, για το ρόλο των Άγγλων, για τα Δεκεμβριανά.

Μιλά για το πώς βρέθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή και στο Παρίσι αργότερα με υποτροφία του Γαλλικού Ινστιτούτου το 1953 και την επιστημονική της αναγνώριση στη Γαλλία ως «Πρύτανης των Πρυτάνεων» αλλά και πως βίωσε τον Μάη του ’68 ως καθηγήτρια στη Σορβόννη. Πώς γνώρισε τον σύζυγό της, πώς γνώρισε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ποιο πρόσωπο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας, αλλά και ποια ενέργεια του Κώστα Γαβρά την στεναχώρησε.

Η διάσημη βυζαντινολόγος, σε αυτή την προσωπική εξομολόγηση, θυμάται τη γνωριμία της με τον Φρανσουά Μιτεράν, στέκεται στο τί τον διαφοροποιούσε από τους άλλους Γάλλους προέδρους και τί έμεινε από την πολιτική του πορεία στην Ιστορία και βέβαια σημειώνει το ρόλο της συζύγου του Ντανιέλ Μιτεράν. Διαπιστώνει τη σημερινή «ανυπαρξία» της Ευρώπης και εξηγεί γιατί επιμένει στην έννοια της Ρωμιοσύνης. Μοιράζεται, εκτός όλων των άλλων, άγνωστους διαλόγους της με τον Ανδρέα Παπανδρέου και την Μελίνα Μερκούρη.

Από το Αρχείο της ΕΡΤ έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα συνέντευξη της που είχε δώσει το 1977 στην Έλλη Ευαγγελίδου στην εκπομπή «Σύγχρονη Εύα», ετοιμάζεται εκτενές αφιέρωμα μέσα από πολύπτυχο οπτικοακουστικό περιεχόμενο που θα ανέβει άμεσα στο ERTFLIX, ενώ στο μεταξύ γίνονται διαρκώς αναφορές στην σπουδαία Ελληνίδα από το ΕΡΤΝews, το ΕΡΤNews Radio και από ραδιοφωνικές εκπομπές στο ERTecho.

Αύριο από την ιντερνετική «Φωνή της Ελλάδας» θα μεταδοθεί (12.00-13.00) η εκπομπή «Πρόσκληση σε Γεύμα» με την Ελένη Καραλή στην διάρκεια της οποίας θα ακουστεί η συζήτηση με πρώτη γυναίκα Πρύτανης της Σορβόννης, μετά από επτά αιώνες ιστορίας του Πανεπιστημίου, την γυναίκα-σύμβολο, η οποία κατάφερε να γίνει η καλύτερη πρεσβευτής της Ελλάδας και του ελληνικού πνεύματος.

Διαβάστε επίσης:

Το αντίο του Παναγιώτη Στάθη στην μητέρα του: «Ηταν ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου»

ΜΑΚ TV: O όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ φέρνει στο θεματικό κανάλι το «Criminal Minds- Evolution»

Ο Τόνι Μπλερ αναλαμβάνει καθήκοντα Senior Advisor στον ΑΝΤ1!