Το αντίο του Παναγιώτη Στάθη στην μητέρα του: «Ηταν ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου»

Ο Παναγιώτης Στάθης έκανε μια συγκινητική ανάρτηση με αφορμή τον θάνατο της μητέρας του.

Ο παρουσιαστής του «Καλημέρα Ελλάδα» έμαθε το πρωί πριν την εκπομπή ότι η μητέρα του έφυγε από τη ζωή, κάτι που ανακοίνωσε στο κλείσιμο της εκπομπής, κάτω από μια έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Αργότερα, μέσω των σόσιαλ, έκανε μία προσωπική ανάρτηση για τη μητέρα του, κάνοντας παράλληλα γνωστό, πως η κηδεία της θα γίνει στα Κύθηρα, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

«Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα χωρίς παιδικούς ήρωες. Πιθανόν γιατί ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου ήταν η μάνα μου. Καλό ταξίδι κυρά Καλλιόπη, θα σε θυμάμαι πάντα για την αγάπη σου, την διαρκή προσφορά σου, το χιούμορ σου, την απεριόριστη καλοσύνη σου και την ευφυία σου. Θα μου λείπεις πάντα. Χαιρετισμούς στο μπαμπά και τον Μανόλη. Στο επανιδείν. Η κηδεία της Καλλιόπης Στάθη θα γίνει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 στις 10 π.μ στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στα Φατσάδικα Κυθήρων» γράφει στην ανάρτησή του.

