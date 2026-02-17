search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026
17.02.2026

Το αντίο του Παναγιώτη Στάθη στην μητέρα του: «Ηταν ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου»

17.02.2026 13:35
Ο Παναγιώτης Στάθης έκανε μια συγκινητική ανάρτηση με αφορμή τον θάνατο της μητέρας του.

Ο παρουσιαστής του «Καλημέρα Ελλάδα» έμαθε το πρωί πριν την εκπομπή ότι η μητέρα του έφυγε από τη ζωή, κάτι που ανακοίνωσε στο κλείσιμο της εκπομπής, κάτω από μια έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Αργότερα, μέσω των σόσιαλ, έκανε μία προσωπική ανάρτηση για τη μητέρα του, κάνοντας παράλληλα γνωστό, πως η κηδεία της θα γίνει στα Κύθηρα, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

«Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα χωρίς παιδικούς ήρωες. Πιθανόν γιατί ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου ήταν η μάνα μου. Καλό ταξίδι κυρά Καλλιόπη, θα σε θυμάμαι πάντα για την αγάπη σου, την διαρκή προσφορά σου, το χιούμορ σου, την απεριόριστη καλοσύνη σου και την ευφυία σου. Θα μου λείπεις πάντα. Χαιρετισμούς στο μπαμπά και τον Μανόλη. Στο επανιδείν. Η κηδεία της Καλλιόπης Στάθη θα γίνει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 στις 10 π.μ στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στα Φατσάδικα Κυθήρων» γράφει στην ανάρτησή του.

robert-duvall_1702_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Robert Duvall: Αστέρες του Χόλιγουντ αποδίδουν φόρο τιμής στον εμβληματικό ηθοποιό (photos)

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Ποινική δίωξη για έξι πλημμελήματα μετά τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

mareva_arveler
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Θα μου λείψεις τόσο πολύ»

evropaiki enoso synodos 876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εγκρίθηκε κι επίσημα το σχέδιο της Ελλάδας για το SAFE από την Ευρωπαϊκή Ένωση

annapsaroudabenaki
ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Την Τετάρτη από το Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

