Στην Εντατική του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται ένας 12χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε το Σάββατο 23/5 στην Παιανία, ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, ο ανήλικος οδηγούσε πατίνι χωρίς κράνος και με μεγάλη ταχύτητα, ενώ μιλούσε και στο κινητό περνώντας τα STOP στον δρόμο χωρίς έλεγχο.

Σε μια διασταύρωση που παραβίασε το STOP, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και κατέληξε στη ΜΕΘ, ευτυχώς χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, οι προσελεύσεις ανηλίκων με τραυματισμούς από ηλεκτρικά πατίνια συνεχίζονται.

Όπως σημειώνει, μόνο μέσα στον Μάιο, περισσότερα από 80 παιδιά ηλικίας έως 16 ετών χρειάστηκε να μεταφερθούν στα παιδιατρικά νοσοκομεία λόγω ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια.

Ταυτόχρονα, στα γενικά νοσοκομεία υπάρχει επίσης αυξημένη προσέλευση τραυματιών ενηλίκων από ηλεκτρικά πατίνια, με το 80% εξ αυτών να μην διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης και να μην φορούν κράνος.

