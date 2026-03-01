search
01.03.2026 20:46

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ για τον πόλεμο με το Ιράν: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς υποστηρίζουν την επίθεση

01.03.2026 20:46
Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν εξαιτίας των οποίων σκοτώθηκε χθες Σάββατο ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες θεωρούν πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι υπερβολικά πρόθυμος να καταφύγει στην ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

Ειδικότερα, το 27% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, ενώ το 43% εξέφρασε την αντίθεσή του και το 29% εμφανίστηκε αναποφάσιστο. Σχεδόν εννέα στους δέκα πολίτες είπαν ότι είχαν ενημερωθεί σχετικά με τα πλήγματα στο Ιράν, τα οποία ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου.

Το 56% των Αμερικανών θεωρεί πως ο Τραμπ – ο οποίος έχει διατάξει επιθέσεις σε Βενεζουέλα, Συρία και Νιγηρία τους προηγούμενους μήνες – είναι υπερβολικά πρόθυμος να καταφύγει σε ανάληψη στρατιωτικής δράσης προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Την άποψη αυτή συμμερίστηκε το 87% των ερωτηθέντων που δήλωσαν ψηφοφόροι των Δημοκρατικών. Ανάλογα απάντησε το 23% όσων δήλωσαν ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων και το 60% όσων δεν αποκάλυψαν κομματικές προτιμήσεις.

Στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε χθες Σάββατο, αφότου ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, συμμετείχαν 1.282 Αμερικανοί από όλη τη χώρα, ενώ το περιθώριο στατιστικού σφάλματος εκτιμάται στο ±3%.

