Φορολογικές Δηλώσεις 2026: Το «σαφάρι» των ελαφρύνσεων και η μέγγενη των τεκμηρίων

Η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2026 έχει ήδη ξεκινήσει, με την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ να δέχεται τις πρώτες χιλιάδες αιτήσεις.

Ωστόσο, η φετινή διαδικασία δεν είναι μια τυπική γραφειοκρατική υποχρέωση. Για περισσότερους από 480.000 φορολογούμενους, η φετινή δήλωση κρύβει σημαντικές ειδήσεις, καθώς τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο, αναθεωρημένο σύστημα τεκμηρίων διαβίωσης, την ώρα που το υπουργείο Οικονομικών ποντάρει στην αυτοματοποιημένη υποβολή για 1,3 εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους.

Η «ανάσα» των νέων τεκμηρίων

Η μεγάλη είδηση της φετινής χρονιάς είναι η μεσοσταθμική μείωση των τεκμηρίων που φτάνει έως και το 30%. Μετά από χρόνια πιέσεων, το οικονομικό επιτελείο προχώρησε σε διορθώσεις που αποσυνδέουν τη φορολόγηση από εξωπραγματικές εκτιμήσεις διαβίωσης. Συγκεκριμένα:

• Αυτοκίνητα: Οι μειώσεις στα τεκμήρια των Ι.Χ. ξεκινούν από το 50% για τα νεότερα οχήματα και κλιμακώνονται βάσει των εκπομπών ρύπων (\bm{CO_2}), υιοθετώντας μια πιο «πράσινη» φορολογική λογική.

• Κατοικίες: Για τις δευτερεύουσες κατοικίες, το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%, ενώ σημαντική είναι η πλήρης απαλλαγή από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ για εξαρτώμενα τέκνα που αποκτούν ένα μικρό δικό τους εισόδημα.

Παρά τις ελαφρύνσεις αυτές, ο κίνδυνος της «τεκμαρτής» φορολόγησης παραμένει υπαρκτός για όσους δεν καταφέρουν να δικαιολογήσουν τις δαπάνες τους με το πραγματικό τους εισόδημα, ειδικά σε μια χρονιά που η ακρίβεια περιόρισε δραστικά τις αποταμιεύσεις.

Η αυτόματη υποβολή και οι παγίδες

Για πρώτη φορά φέτος, η ΑΑΔΕ εφαρμόζει σε ευρεία κλίμακα την αυτόματη υποβολή για περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες. Αν και το μέτρο φαντάζει ως διευκόλυνση, κρύβει «γκρίζες ζώνες»:

1. Η προθεσμία της 30ης Απριλίου: Οι φορολογούμενοι που εντάσσονται στην αυτόματη υποβολή πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία τους (τόκους, δάνεια, ενοίκια) πριν την οριστική ημερομηνία. Αν δεν το πράξουν, η δήλωση θα υποβληθεί με τα στοιχεία που ήδη διαθέτει το σύστημα, στερώντας τους ίσως εκπτώσεις ή διορθώσεις που θα μείωναν το φόρο.

2. Το κυνήγι των αποδείξεων: Η υποχρέωση για δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα που αγγίζουν το 30% του εισοδήματος παραμένει ο «μπαμπούλας» για πολλούς, καθώς η μη συμπλήρωση του ορίου επιφέρει έξτρα φόρο 22% επί της διαφοράς.

Η στατιστική της φοροδιαφυγής

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το στοίχημα του 2026 είναι η αποκάλυψη εισοδημάτων μέσω της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές. Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι η φετινή αύξηση των δηλωθέντων εσόδων από τους ελεύθερους επαγγελματίες (μετά και την καθιέρωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος) θα αγγίξει τα 600 εκατ. ευρώ, ποσό που προορίζεται για τη χρηματοδότηση νέων κοινωνικών επιδομάτων.

Τι χρειάζεται προσοχή

Με την υποβολή να συνεχίζεται κανονικά έως το τέλος Ιουνίου (για όσους δεν υποβάλλουν αυτόματα), το κλειδί φέτος είναι η πρόνοια. Η έκπτωση 3% για εφάπαξ καταβολή του φόρου παραμένει ένα ισχυρό κίνητρο, ωστόσο η πραγματική πρόκληση είναι ο έλεγχος των προσυμπληρωμένων κωδικών.

Η φορολογική δήλωση του 2026 είναι πιο ψηφιακή από ποτέ, αλλά απαιτεί «αναλογική» προσοχή. Οι ελαφρύνσεις στα τεκμήρια είναι μια θετική εξέλιξη, όμως η στενή παρακολούθηση των ηλεκτρονικών δαπανών παραμένει η μόνη άμυνα απέναντι στα τσουχτερά εκκαθαριστικά που θα φτάσουν μετά το Πάσχα.

