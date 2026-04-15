15.04.2026 10:07

ΠΑΣΟΚ: «Είστε κυβέρνηση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή των κολλητών σας; Έχει ερευνηθεί η 2η πρόσληψη Λαζαρίδη ως ΠΕ το 2013;»

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που το 2019 υποσχόταν στον ελληνικό λαό ότι θα κυβερνήσει με τους άριστους, κάλυψε πλήρως το προσωπικό του ρουσφέτι, Μακάριο Λαζαρίδη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του.

Σχολιάζει πως «για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι απολύτως θεμιτό να προσλαμβάνεται και να πληρώνεται κάποιος ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού χωρίς να έχει πτυχίο ΑΕΙ πολλώ δε μάλλον μεταπτυχιακό». Στο ίδιο πλαίσιο σχολιάζει ότι «είναι εντάξει για το ήθος εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας ότι εξαπάτησε το δημόσιο και πληρωνόταν από το κρατικό ταμείο για έναν μισθό, που πήρε προφανώς με λαθροχειρία όπως ο ίδιος ομολόγησε, αφού τα προσόντα του αντιστοιχούσαν μόλις σε θέση μετακλητού και όχι Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού όπως γράφει το ΦΕΚ πρόσληψης».

Όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, «το Υπουργείο Παιδείας μπορεί και σήμερα, δεδομένου ότι δεν έχει παρέλθει εικοσαετία, να προχωρήσει στον καταλογισμό των ποσών των μισθολογικών αποδοχών που έλαβε αχρεωστήτως, όπως κάνει σε δεκάδες δημοσίους υπαλλήλους που έλαβαν αντίστοιχα ποσά αλλά δεν είναι κολλητοί του Πρωθυπουργού».

Επιπλέον το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ρωτά αν το Μ. Μαξίμου έχει κάνει κάποια έρευνα «για την περίπτωση της εκ νέου πρόσληψης του κ. Λαζαρίδη σε θέση ΠΕ χωρίς πάλι πτυχίο (!) το 2013». «Πώς πληρωνόταν με αποδοχές ΠΕ από τη Γραμματεία Ισότητας τότε;», ρωτά.

«Κύριε Μαρινάκη, επιλέξατε πάλι το ψέμα. Είναι δυνατόν να επικαλείστε την παραγραφή ενός ποινικού αδικήματος για να αιτιολογήσετε την παραμονή του κ. Λαζαρίδη στην κυβέρνηση; Μας λέτε πως παρανόμησε αλλά επειδή παραγράφηκε, δεν υπάρχει θέμα! Έχετε το πολιτικό σθένος να τα ερευνήσετε όλα;», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Και θέτει το ερώτημα: «είστε κυβέρνηση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή των κολλητών σας;», τονίζοντας ότι αναμένει απαντήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που το 2019 υποσχόταν στον ελληνικό λαό ότι θα κυβερνήσει με τους άριστους, κάλυψε πλήρως το προσωπικό του ρουσφέτι, Μακάριο Λαζαρίδη.

Για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι απολύτως θεμιτό να προσλαμβάνεται και να πληρώνεται κάποιος ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού χωρίς να έχει πτυχίο ΑΕΙ πολλώ δε μάλλον μεταπτυχιακό.

Είναι εντάξει για το ήθος εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας ότι εξαπάτησε το δημόσιο και πληρωνόταν από το κρατικό ταμείο για έναν μισθό, που πήρε προφανώς με λαθροχειρία όπως ο ίδιος ομολόγησε, αφού τα προσόντα του αντιστοιχούσαν μόλις σε θέση μετακλητού και όχι Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού όπως γράφει το ΦΕΚ πρόσληψης.

Το Υπουργείο Παιδείας μπορεί και σήμερα, δεδομένου ότι δεν έχει παρέλθει εικοσαετία, να προχωρήσει στον καταλογισμό των ποσών των μισθολογικών αποδοχών που έλαβε αχρεωστήτως, όπως κάνει σε δεκάδες δημοσίους υπαλλήλους που έλαβαν αντίστοιχα ποσά αλλά δεν είναι κολλητοί του Πρωθυπουργού.

Για την περίπτωση της εκ νέου πρόσληψης του κ. Λαζαρίδη σε θέση ΠΕ χωρίς πάλι πτυχίο (!) το 2013, έχει κάνει κάποια έρευνα το Μαξίμου;

Πώς πληρωνόταν με αποδοχές ΠΕ από τη Γραμματεία Ισότητας τότε;

Κύριε Μαρινάκη, επιλέξατε πάλι το ψέμα. Είναι δυνατόν να επικαλείστε την παραγραφή ενός ποινικού αδικήματος για να αιτιολογήσετε την παραμονή του κ. Λαζαρίδη στην κυβέρνηση;

Μας λέτε πως παρανόμησε αλλά επειδή παραγράφηκε, δεν υπάρχει θέμα!

Έχετε το πολιτικό σθένος να τα ερευνήσετε όλα; Είστε κυβέρνηση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή των κολλητών σας; Αναμένουμε απαντήσεις».

