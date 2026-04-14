ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 19:19
14.04.2026 19:10

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη γι’ αυτό και τον κρατά στη θέση του»

14.04.2026 19:10
«Πέρασαν έξι ώρες από τη συνέντευξη- ομολογία του Μακάριου Λαζαρίδη και ο Πρωθυπουργός τον κρατά στη θέση του. Προφανώς, γιατί τον κρατά ο κ. Λαζαρίδης», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με την «κυβερνητική αφωνία», όπως καταλογίζει, επί του θέματος.

Υποστηρίζει ότι «σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε αποπεμφθεί πάραυτα, αν ένας Υφυπουργός ομολογούσε πως είχε στο παρελθόν διοριστεί στο δημόσιο εξαπατώντας καθώς δεν είχε τα τυπικά προσόντα, σκαρφιζόταν παιδαριώδη επιχειρήματα ότι διορίστηκε και πληρωνόταν ως μετακλητός αλλά στο ΦΕΚ του διορισμού ‘φαινόταν’ …κατά λάθος στην υψηλότερη μισθολογική και υπαλληλική βαθμίδα του Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού και ομολογούσε ότι κορόιδευε τους πολίτες κομπάζοντας με αναρτήσεις ότι είναι απόφοιτος δημοσίου Πανεπιστημίου».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη το θράσος, ο κομματικός φανατισμός, το απροκάλυπτο ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται» και τονίζει: «Οι μάσκες έπεσαν. Η αριστεία έμεινε στα λόγια. Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη». Στο ίδιο πλαίσιο συμπληρώνει ότι «αποκαλύφθηκε πως το πρόσωπο του κ. Λαζαρίδη είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη και της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» και πως «η παρακμή, η διαφθορά και η αναξιοκρατία είναι πλέον έννοιες ταυτόσημες με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη».

pasok_xarilaou_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη γι’ αυτό και τον κρατά στη θέση του»

ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 19:19
ΚΟΣΜΟΣ

Σήκωσαν σημαία… ορθοδοξία ή θάνατος, δύο Έλληνες στην Αγία Σοφία – Συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές (Video)

pasok_xarilaou_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη γι’ αυτό και τον κρατά στη θέση του»

ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ σε κρουαζιέρα στις ΗΠΑ: Ανήλικος κατηγορείται για φρικτό έγκλημα με θύμα τη θετή αδελφή του

