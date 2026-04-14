Πηγές ΥΠΡΟΠΟ για την έρευνα του BBC περί μισθοφόρων μεταναστών στον Έβρο: «Οι καταγγελίες διερευνώνται άμεσα»

Την αντίδραση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προκάλεσε δημοσίευμα του BBC με σοβαρές καταγγελίες περί βίας εναντίον μεταναστών στα χερσαία σύνορα της χώρας, στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η ελληνική αστυνομία εμπλέκεται σε πρακτικές που περιλαμβάνουν στρατολόγηση μεταναστών για την απώθηση άλλων μεταναστών προς την Τουρκία.

Πηγές του ΥΠΡΟΠΟ τόνισαν σχετικά ότι «οι καταγγελίες που δημοσιεύονται σε διεθνές Μέσο Ενημέρωσης και αφορούν τα χερσαία σύνορα της χώρας, συνδέονται με ισχυρισμούς για περιστατικά που έλαβαν χώρα επί υπηρεσιακής κυβέρνησης το 2023».

Η έρευνα του BBC και οι αναφορές σε «μισθοφόρους»

Στο σχετικό ρεπορτάζ το BBC υποστηρίζει πως η ελληνική αστυνομία στρατολογεί μετανάστες για την απώθηση άλλων μεταναστών προς τα σύνορα με την Τουρκία, κάνοντας λόγο για στοιχεία και εσωτερικά έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

Στο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι δημοσιογράφοι του δικτύου είδαν εσωτερικά αστυνομικά έγγραφα, στα οποία συνοριοφύλακες περιγράφουν πως η στρατολόγηση των «μισθοφόρων» «διατάχθηκε και επιβλεπόταν από ανώτερους αξιωματικούς».

Παράλληλα, οι συντάκτες της έρευνας αναφέρουν: «Τα ευρήματά μας αποκαλύπτουν κατηγορίες για βαρβαρότητα, με μάρτυρες να αναφέρουν ότι μετανάστες γδύθηκαν, ληστεύτηκαν, ξυλοκοπήθηκαν και δέχθηκαν ακόμη και σεξουαλικές επιθέσεις». Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι «μισθοφόροι» απασχολούνται ανεπίσημα στα σύνορα τουλάχιστον από το 2020.

Η απάντηση του ΥΠΡΟΠΟ

Από την πλευρά του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τονίζεται ότι οι ελληνικές Αρχές έχουν τοποθετηθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια απέναντι σε παρόμοιους ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας τη σταθερή θέση τους για τη νομιμότητα της φύλαξης των συνόρων.

«Η πάγια θέση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ξεκάθαρη: Η προστασία των συνόρων της χώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», αναφέρουν πηγές του υπουργείου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αντίστοιχα δημοσιεύματα και εκθέσεις βασίζονται κυρίως σε μαρτυρικές καταθέσεις και δευτερογενές υλικό που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί πλήρως, ενώ η αξιολόγησή τους συχνά στηρίζεται, όπως αναφέρεται, στη σύγκλιση καταγγελιών και όχι σε αποδεικτικά δεδομένα.

«Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν, αξιολογούνται και διερευνώνται άμεσα και θεσμικά, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς ελέγχου και λογοδοσίας που λειτουργούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Κλείνοντας, το υπουργείο αναφέρεται στο ευρύτερο πλαίσιο της μεταναστευτικής διαχείρισης, κάνοντας λόγο για σύνθετη πρόκληση στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. και υπογραμμίζοντας τον ρόλο της χώρας.

«Η Ελλάδα ανταποκρίνεται σε αυτή την ευθύνη με συνέπεια, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της νομιμότητας και των διεθνών υποχρεώσεών της. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν στη διάθεση κάθε θεσμικού φορέα για την παροχή στοιχείων και τη συνδρομή σε κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικής αποτύπωσης των πραγματικών δεδομένων», υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά οι σχετικές πηγές.

