Τράπεζα της Ελλάδας: Ο Μητσοτάκης προτείνει τον Στουρνάρα για τρίτη θητεία

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που ήθελαν την κυβέρνηση να προτείνει τον Γιάννη Στουρνάρα για τρίτη θητεία στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.
Το πρωί της Τετάρτης, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε Μέγαρο Μαξίμου με τον Γ. Στουρνάρα και, όπως ανακοινώθηκε, η κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανεξαρτησία και το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, προτείνει την ανανέωση της θητείας του για ακόμα έξι χρόνια.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Στουρνάρας επιλέχθηκε για πρώτη φορά για διοικητής της ΤτΕ στις 20 Ιουνίου του 2014, ενώ η θητεία του ανανεώθηκε το 2020.
