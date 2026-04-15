Στουρνάρας για τρίτη θητεία στο «τιμόνι» της ΤτΕ: Μεγάλη τιμή και έκφραση εμπιστοσύνης

«Αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για μένα και έκφραση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Γιάννης Στουρνάρας, σχετικά με την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να τον προτείνει για τρίτη θητεία στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ).

«Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνω προσηλωμένος στη βασική αποστολή αυτού του σημαντικού θεσμού, που το 2028 συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής, έχοντας διαδραματίσει πρωτεύοντα και δημιουργικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις, δηλαδή στη διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προς όφελος της χώρας και των Ελλήνων πολιτών», προσθέτει.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό της Τραπέζης της Ελλάδος, τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο θα διαμορφώσει την πρότασή του προς το υπουργικό συμβούλιο.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Στουρνάρα:

«Η πρόταση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για τρίτη συνεχόμενη θητεία μου στη θέση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για μένα και έκφραση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνω προσηλωμένος στη βασική αποστολή αυτού του σημαντικού θεσμού, που το 2028 συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής, έχοντας διαδραματίσει πρωτεύοντα και δημιουργικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις, δηλαδή στη διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προς όφελος της χώρας και των Ελλήνων πολιτών».

Στον Ευαγγελισμό με εγκεφαλική αιμορραγία ο Γιώργος Μυλωνάκης – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση, θα υποβληθεί σε επέμβαση

Η γελοία αλαζονεία ενός βολεμένου ημέτερου: Πόσο… Λαζαρίδη μπορεί να αντέξει μία κυβέρνηση;

Πιερρακάκης από Ουάσιγκτον: «Προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις όχι κάθε μήνα, αλλά κάθε εβδομάδα»