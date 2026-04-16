ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 15:50
Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

16.04.2026 14:49

Πέτη Πέρκα: Το Κράτος Δικαίου κρίνεται από την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, όχι από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών

Για «θεσμική εκτροπή» κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, η Πέτη Πέρκα, στην πρώτη της ομιλία στη Βουλή, με την ιδιότητα της προέδρου της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς.

Μεταξύ άλλων η Πέτη Πέρκα, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «έχει μπερδέψει το κράτος πρόνοιας με το κράτος δικαίου», τονίζοντας ότι «το ότι επιταχύνονται διοικητικές διαδικασίες ή ψηφιοποιούνται υπηρεσίες δεν σημαίνει ότι λειτουργεί το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου κρίνεται από την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τη λογοδοσία της εξουσίας, τη διαφάνεια και τον σεβασμό των δικαιωμάτων».

Όπως τόνισε: «Η απαξίωση του Συντάγματος σημαίνει ότι το πολίτευμα λειτουργεί χωρίς θεμελιώδεις αρχές και χωρίς θεσμικά αντίβαρα», ενώ «ο νικητής των εκλογών είναι σήμερα ισχυρότερος από ποτέ» και αυτό οδηγεί σε «λιγότερο δίκαιο παντού, λιγότερες δεσμεύσεις για την πολιτική εξουσία και λιγότερους φραγμούς για την οικονομική εξουσία».

Η Πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για «θεσμική εκτροπή» μέσω της λειτουργίας της Βουλής, αναφέροντας ότι υπάρχει «συστηματική υποβάθμιση, υπονόμευση και χειραγώγηση διαδικασιών ελέγχου».

Ειδικότερα, μίλησε για «εξεταστικές παρωδίες» σε μια σειρά υποθέσεων (Λίστα Πέτσα, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές), όπου:

  • απορρίφθηκαν κρίσιμοι μάρτυρες,
  • ⁠δεν κλήθηκαν αρμόδιοι φορείς,
  • ⁠συγκαλύφθηκαν πράξεις και στοιχεία.

Σημείωσε επίσης ότι «στην εξεταστική για τις υποκλοπές προσήλθε μάρτυρας με σκονάκι ερωταπαντήσεων», ενώ έκανε λόγο για «διάτρητο πόρισμα που δεν δόθηκε στη δημοσιότητα».

Χαρακτήρισε «κορωνίδα συγκάλυψης» την προανακριτική για τα Τέμπη, επισημαίνοντας ότι «παρακάμφθηκε η υποχρεωτική προκαταρκτική εξέταση», ενώ αναφέρθηκε και στις «ντροπιαστικές επιστολικές ψήφους» στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κ. Πέρκα υποστήριξε ότι «υπάρχουν πράξεις και παραλείψεις που καθιστούν συνυπεύθυνη την ηγεσία της Δικαιοσύνης στη συγκάλυψη της αλήθειας».

Τόνισε ακόμα ότι «ο ευτελισμός της Δικαιοσύνης στο ανώτατο επίπεδο υπήρξε προφανής», ενώ έκανε λόγο για «καθεστωτική οργάνωση πανστρατιάς για να μην αποδοθούν ευθύνες».

Βαρύτατη η ευθύνη αν υπάρξει παραγραφή στην υπόθεση των υποκλοπών

Για το σκάνδαλο των υποκλοπών ανέφερε ότι «δεν κρίθηκε στις εκλογές του 2023 και δεν ξεχρεώθηκε», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση φέρει βαριά ευθύνη.

Υπογράμμισε ότι η ευθύνη για την ΕΥΠ και τη μη άρση του απορρήτου είναι προσωπική, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για υπονόμευση της Βουλής, χειραγώγηση της Δικαιοσύνης και απαξίωση των ανεξάρτητων αρχών.

Προειδοποίησε δε ότι «θα υπάρξει βαρύτατη ευθύνη εάν μεθοδευτεί η παραγραφή του σκανδάλου».

Κλείνοντας την ομιλία της σημείωσε πως «η κοινωνία δεν πρέπει να αποδεχτεί τον εθισμό στα σκάνδαλα, δεν πρέπει να συνηθίσει τη δυσωδία της διαφθοράς, δεν πρέπει να παραιτηθεί από την απαίτηση για δικαιοσύνη».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

