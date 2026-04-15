Νέες αποκαλύψεις για πτυχίο Λαζαρίδη: To Southeastern College δεν είχε δικαίωμα να εκδώσει ούτε βεβαίωση σπουδών

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το διαβόητο Southeastern College από το οποίο πήρε πτυχίο ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Γιώργο Κουντούρη, που έκπροσωπεί 10 σπουδαστές, που έχουν κινηθεί νομικά κατά του Southeastern College, το ίδρυμα δεν είχε δικαίωμα να εκδίδει όχι απλά πτυχία αλλά και βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων.

«Δεν δύναται ως πάροχος κατάρτισης να απονείμει τίτλους σπουδών Bachelor, Master και Doctorate, ούτε βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων Κέντρου Δια Βίου Μάθησης», σημειώνεται στο έγγραφο, που προσκόμισε ο δικηγόρος.

