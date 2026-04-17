ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 16:06
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Μακάριο Λαζαρίδη – Ανέβασε story με τον υφυπουργό… κλόουν

konstantopoulou – lazaridis – new

Μπορεί να γιορτάζει σήμερα, Ζωοδόχου Πηγής γαρ, αλλά δεν ξεχνάει την πολιτική η Ζωή Κωνσταντοπούλου και δη τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μετά τις έντονες αντιδράσεις στην αντιπολίτευση για την  υπόθεση με τους τίτλους σπουδών του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανήρτησε story στο Facebook, στο οποίο εμφανίζεται φωτογραφία του Μακάριου Λαζαρίδη επεξεργασμένη έτσι ώστε να παρουσιάζεται ντυμένος κλόουν.

Στην ίδια ανάρτηση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενσωμάτωσε και απόσπασμα από παλαιότερη τοποθέτησή της στη Βουλή, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Όταν η Κωνσταντοπούλου έλεγε γυμνοσάλιαγκα το Λαζαρίδη ήταν “υπερβολική”».

Στο βίντεο που επέλεξε να αναδημοσιεύσει, από συνεδρίαση της Ολομέλειας κατά την οποία είχε σημειωθεί έντονη λογομαχία με τους Μακάριο Λαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ακούγεται να λέει: «Είναι εντυπωσιακό στη Νέα Δημοκρατία να κατρακυλάει σ’ αυτό το επίπεδο του λαγουμιού, κύριε γυμνοσάλιαγκα».

Καμία ανάπαυλο λόγω γιορτής για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας…

google_news_icon

hormuz-2342
mareva mitsotaki 77- new
xeiropedes
korinthos soros 17xronis – new
novak-new
eurofighter_typhoon_new_123
gap rgvillage
tina new
lazaridis makarios
moufteia-komotinis-123
hormuz-2342
mareva mitsotaki 77- new
xeiropedes
