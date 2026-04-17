Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Μακάριο Λαζαρίδη – Ανέβασε story με τον υφυπουργό… κλόουν

Μπορεί να γιορτάζει σήμερα, Ζωοδόχου Πηγής γαρ, αλλά δεν ξεχνάει την πολιτική η Ζωή Κωνσταντοπούλου και δη τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μετά τις έντονες αντιδράσεις στην αντιπολίτευση για την υπόθεση με τους τίτλους σπουδών του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανήρτησε story στο Facebook, στο οποίο εμφανίζεται φωτογραφία του Μακάριου Λαζαρίδη επεξεργασμένη έτσι ώστε να παρουσιάζεται ντυμένος κλόουν.

Στην ίδια ανάρτηση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενσωμάτωσε και απόσπασμα από παλαιότερη τοποθέτησή της στη Βουλή, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Όταν η Κωνσταντοπούλου έλεγε γυμνοσάλιαγκα το Λαζαρίδη ήταν “υπερβολική”».

Στο βίντεο που επέλεξε να αναδημοσιεύσει, από συνεδρίαση της Ολομέλειας κατά την οποία είχε σημειωθεί έντονη λογομαχία με τους Μακάριο Λαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ακούγεται να λέει: «Είναι εντυπωσιακό στη Νέα Δημοκρατία να κατρακυλάει σ’ αυτό το επίπεδο του λαγουμιού, κύριε γυμνοσάλιαγκα».

Καμία ανάπαυλο λόγω γιορτής για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας…

«Φόρτωσε» ο Φάμελλος με τον Γεωργιάδη για την κόντρα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία και ζητά την αποπομπή του

Βορίδης και Πέτσας απρόθυμοι να ψηφίσουν όλες τις άρσεις ασυλίας για ΟΠΕΚΕΠΕ

Τίνα Μεσσαροπούλου: Η πρώτη ανάρτηση για τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη (Video)











