«Μακάριε αργείς, σου φωνάζει μέχρι και η Ντόρα», λέει ο Πολάκης στον Λαζαρίδη

Τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη, το πρωί του Σαββάτου, στο Μega, με την οποία καλεί σε παραίτηση τον Μακάριο Λαζαρίδη για τους χειρισμούς του στην υπόθεση του πτυχίου του σχολίασε ο Παύλος Πολάκης.

«Μακάριε αργείς. Σου φωνάζει μέχρι και η Ντόρα» έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανάρτησή του στο Facebook, αναρτώντας τη σχετική είδηση.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί του Σαββάτου η Ντόρα Μπακογιάννη ζήτησε ευθέως την παραίτηση του κ. Λαζαρίδη, λέγοντας ότι ο ίδιος «θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα» – με δηλώσεις της στην εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο. Όταν η κ. Μπακογιάννη ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν ο κ. Λαζαρίδης «θα έπρεπε να παραιτηθεί;» απάντησε ξερά με ένα «ναι».

