Περιπέτειας υγείας για τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και πήγε σε νοσοκομείο στη Λάρισα

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής η Μαρέβα Μητσοτάκη, μετά από αδιαθεσία που ένιωσε ενώ οδηγούσε στην εθνική οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, καθώς η σύζυγος του πρωθυπουργού ταξίδευε με το αυτοκίνητό της και ενώ βρισκόταν στην εθνική οδό αισθάνθηκε μια μικρή αδιαθεσία.

Άμεσα αποφάσισε να σπεύσει στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στη Λάρισα προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Μαρέβα Μητσοτάκη είναι καλά στην υγεία της και εφόσον ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις, αποχώρησε για να συνεχίσει το ταξίδι της.

Διαβάστε επίσης:

