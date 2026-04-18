Χάρης Δούκας: Ο Σάντσεθ, η επίσκεψη στη Βαρκελώνη και το ραντεβού στην Αθήνα

Η εναρκτήρια Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση έγινε στη Βαρκελώνη αλλά η συνέχεια θα δοθεί στην Αθήνα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων επισκέφτηκε την Ισπανία, μετά το κάλεσμα του Πέδρο Σάντσεθ, και οι προοδευτικές δυνάμεις ένωσαν τις φωνές τους.

«Ανταλλάξαμε σκέψεις και προτάσεις για την προσιτή στέγη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον σεβασμό του κράτους δικαίου και τη δημοκρατία. Και δεσμευθήκαμε να αποδείξουμε στην πράξη ότι υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος διακυβέρνησης: πιο ανθρώπινος, πιο συμμετοχικός, πιο αποτελεσματικός», επισήμανε ο Χάρης Δούκας στο απολαυστικό -γεμάτο συγκρίσεις και ερωτήματα- βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Ραντεβού τον Σεπτέμβρη στην Αθήνα για τη μεγάλη διάσκεψη της ομάδας των Σοσιαλιστών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών!», κατέληξε.

