Φλόριντα: Έφηβα αγόρια διέλυσαν τη βιβλιοθήκη του σχολείου τους – Τους κατέδωσαν οι μητέρες τους (photos/videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μεγάλες καταστροφές που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 50.000 δολάρια προκάλεσαν δύο μαθητές ηλικίας 12 και 13 ετών στη βιβλιοθήκη του σχολείου τους στη Φλόριντα.
Βίντεο από τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών που κλήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Friendship Elementary αποτυπώνουν το μέγεθος των βανδαλισμών και της έκτασης των ζημιών.
Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, τους δύο έφηβους κατέδωσαν στις αρχές οι μητέρες τους!
Οι δύο μαθητές, μεταξύ άλλων, έσπασαν μια γυάλινη πόρτα, κατέστρεψαν το κέντρο πολυμέσων και έπιπλα ενώ πέταξαν βιβλία και έκαναν γκράφιτι στους τοίχους.
Σύμφωνα με την αστυνομία ως δράστες του βανδαλισμού ταυτοποιήθηκαν ο 12χρονος Φέλιξ Κοέν Ρομέρο και ο 13χρονος Μπέντλεϊ Ράιαν Γουίρλι.
Οι δύο ανήλικοι έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας λίγο πριν την είσοδό τους στη βιβλιοθήκη φορώντας καπέλα και μάσκες για να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους.
Διαβάστε επίσης:
Το Λουξεμβούργο αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ασαφές το κίνητρο του Ρόμπινσον, κυνήγι μαγισσών από τον Λευκό Οίκο με στοχοποίηση του κινήματος Antifa
Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και εννέα τραυματίες από ρωσικές επιδρομές σε Ζαπορίζια και Μικολάιφ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.