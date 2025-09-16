search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 09:49
16.09.2025 09:24

Φλόριντα: Έφηβα αγόρια διέλυσαν τη βιβλιοθήκη του σχολείου τους – Τους κατέδωσαν οι μητέρες τους (photos/videos)

16.09.2025 09:24
florida_vandalismos
@Volusia Sheriff's Office

Μεγάλες καταστροφές που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 50.000 δολάρια προκάλεσαν δύο μαθητές ηλικίας 12 και 13 ετών στη βιβλιοθήκη του σχολείου τους στη Φλόριντα.

Βίντεο από τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών που κλήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Friendship Elementary αποτυπώνουν το μέγεθος των βανδαλισμών και της έκτασης των ζημιών.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, τους δύο έφηβους κατέδωσαν στις αρχές οι μητέρες τους!

Οι δύο μαθητές, μεταξύ άλλων, έσπασαν μια γυάλινη πόρτα, κατέστρεψαν το κέντρο πολυμέσων και έπιπλα ενώ πέταξαν βιβλία και έκαναν γκράφιτι στους τοίχους.

Σύμφωνα με την αστυνομία ως δράστες του βανδαλισμού ταυτοποιήθηκαν ο 12χρονος Φέλιξ Κοέν Ρομέρο και ο 13χρονος Μπέντλεϊ Ράιαν Γουίρλι.

Οι δύο ανήλικοι έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας λίγο πριν την είσοδό τους στη βιβλιοθήκη φορώντας καπέλα και μάσκες για να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους.

1 / 3