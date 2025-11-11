BBC: Υποψήφιοι για τις επιτελικές «ηλεκτρικές» καρέκλες που θα το βγάλουν από την κρίση αξιοπιστίας

Ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, και η ανώτερη διευθύντρια ειδήσεων του BBC News, Ντέμπορα Τέρνες… μένουν μέχρι να φύγουν, έπειτα από το σκάνδαλο για τη «μονταζιέρα» σε ομιλία του Ντόναλντ Τράμπ, λίγο πριν από την επίθεση στο Καπιτώλιο από οπαδούς του που αποκάλυψε ο πρώην σύμβουλος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προτύπων (EGSC) του εμβληματικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού του Η.Β., Μάικλ Πρέσκοτ μέσω υπομνήματος που διέρρευσε στην The Telegraph.

Τα δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του BBC θα αποχωρήσουν τους επόμενους μήνες ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση διαδοχής στον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ο οποίος βιώνει κρίση, ίσως από τις σοβαρότερες στα 100 χρόνια λειτουργίας του.

Εκτιμάται πως το πειραγμένο βίντεο έμοιαζε σαν σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι του BBC το οποίο την τελευταία περίοδο παρέμενε στα φώτα τις δημοσιότητας είτε με αφορμή τα ζητήματα με τον Γκάρι Λίνεκερ είτε με την υπόθεση παιδικής πορνογραφίας του προβεβλημένου παρουσιαστή του Χιού Έντουαρντς, ή τα ντοκιμαντέρ για τη Γάζα

Στη λογική «ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο βασιλιάς», με τους «μετασεισμούς» να συνεχίζονται στα κεντρικά της Πόρτλαντ Πλέις, έχει αρχίζει η αναζήτηση των-με δεξιότητες- προσώπων εκείνων που «θα σηκώσουν τα μανίκια» αναλαμβάνοντας καθήκοντα στις θέσεις που θα είναι κενές μετά από λίγο διάστημα. Δεδομένης της φύσης του σκανδάλου που υποχρέωσε σε παραιτήσεις τους Ντέιβι και Τέρνες, εκφράζεται η άποψη από διαφορετικές προελεύσεις ότι, σε αντίθεση με τον Ντέιβι, ο επόμενος Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να έχει εμπειρία στον τομέα των ειδήσεων.

«Παρά τα μεγάλα προτερήματα του Τιμ, ήταν τα λάθη στον τομέα των ειδήσεων που τελικά τον έφεραν σε δύσκολη θέση», δήλωσε πρώην στέλεχος της BBC. Ένας άλλος υποστήριξε ότι ο επόμενος γενικός διευθυντής πρέπει να έχει «τόσο δημοσιογραφικό βάρος όσο και την ικανότητα να διευθύνει αποτελεσματικά έναν πολύπλοκο οργανισμό». «Δεν αρκεί να είσαι καλός διευθυντής, χρειάζεσαι δημοσιογραφικές γνώσεις για να το κάνεις αυτό», συμφώνησαν.

Πολλοί άνθρωποι από τον χώρο των ΜΜΕ, όχι μόνον του Η.Β., που έχουν γνώση και αντίληψη της ευρύτερης μιντιακής πιάτσας, συμφωνούν ότι η Τζέι Χάντ, νυν επιτελικό στέλεχος της Apple και πρώην διευθύντρια του BBC One και προηγουμένως δημοσιογράφος με θέση ευθύνης στο κεντρικό-εμβληματικό- δελτίο ειδήσεων Six O’ Cklock News του BBC, και ο Τζέιμς Χάρντινγκ, πρώην διευθυντής του Τομέα Επίκαιρων Ειδήσεων του BBC που τώρα διευθύνει την Tortoise Media και τον Observer , είναι αξιόπιστοι υποψήφιοι. Υπάρχει επίσης η αίσθηση ότι είναι καιρός η BBC να επιλέξει μια γυναίκα στην εξέχουσα θέση του Οργανισμού, δεδομένου ότι όλοι οι προηγούμενοι 18 γενικοί διευθυντές της εταιρείας ήταν άνδρες.

