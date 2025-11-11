ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στον ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 απεργούν και στην ΑΥΓΗ αποχωρούν με εθελούσια έξοδο

Μέχρι νωρίτερα το μεσημέρι (11/11) από την ΑΥΓΗ υπολογίζεται ότι ήδη είχαν αποχωρήσει τουλάχιστον 10 δημοσιογράφοι, ανάμεσα τους οι Γιάννης Αγουρίδης (οικονομικό ρεπορτάζ), Νίκος Λιονάκης (ρεπορτάζ ΠΑΣΟΚ), Ιάσων Σχινάς Παπαδόπουλος (ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ), Κάκη Μπαλή (Διπλωματικό/ υπουργείο Εξωτερικών), στο πλαίσιο προγράμματος εθελούσιας εξόδου που έθεσε σε υλοποίηση η διοίκηση της στο πλαίσιο προγράμματος εξυγίανσης και βιωσιμότητας των ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το οποίο είχε ενημερώσει ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, νωρίτερα στις αρχές του μήνα.

Ταυτόχρονα οι συνάδελφοι τους στον ραδιοσταθμό ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ περνούν στο στάδιο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων τους με αλλεπάλληλες 24ώρες απεργίες, αλλά και με ειδικές απεργιακές εκπομπές. Με νέα ενημέρωση από την ΕΣΗΕΑ, η απεργία θα αρχίσει μόλις τελειώσει η σημερινή 24ωρη, δηλαδή στις 06.00 της Τετάρτης (12/11).

Η γενική συνέλευση του συνόλου των εργαζομένων στον ραδιοσταθμό η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο αποσαφηνίζει ότι «αυταπατώνται κάποιοι εάν νομίζουν ότι το παρατεταμένο οικονομικό βασανιστήριο θα οδηγήσει μαζικά συναδέλφους στην απόφαση να αποχωρήσουν από τον σταθμό, απαρνούμενοι τα νόμιμα δικαιώματά τους» και προχωρούν σε «24άωρες απεργίες που θα συνεχίζονται, όσο δεν λαμβάνουμε τουλάχιστον δύο μισθούς από τα οφειλόμενα. Έτσι, απεργούμε αύριο Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, ζητώντας (α) τουλάχιστον δυο μισθούς, (β) διασφάλιση της κανονικής μισθοδοσίας κάθε μήνα και (γ) σαφές χρονοδιάγραμμα εξόφλησης όλων των προς εμάς οφειλών, στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Ταυτόχρονα θα κάνουμε και απεργιακές εκπομπές, ώστε οι ακροατές του «Κόκκινου» να ενημερωθούν πληρέστερα για την κατάσταση. Για την Τετάρτη (12/11), οι προγραμματισμένες ώρες απεργιακής εκπομπής είναι 11 πμ – 2μμ. Για την Πέμπτη (εάν και εφ’ όσον δεν έχουμε λάβει δύο μισθούς), 2 μμ – 4 μμ. Αποφασίζουμε, επίσης, να προχωρήσουμε την επόμενη εβδομάδα (πιθανότατα την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου) σε συνέντευξη Τύπου».

Διαβάστε επίσης:

Ποδαρικό στην εβδομάδα με πρωτιά τηλεθέασης για τον Alpha

BBC: Υποψήφιοι για τις επιτελικές «ηλεκτρικές» καρέκλες που θα το βγάλουν από την κρίση αξιοπιστίας

ΗΠΑ: Διαφαίνεται νέο mega deal που μπορεί να αναδιατάξει όλο το μιντιακό οικοσύστημα και τη βιομηχανία οπτικοακουστικού περιεχομένου