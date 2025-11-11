search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 20:15
11.11.2025 19:36

Πρωτιά τηλεθέασης με το «καλημέρα» (10/11) της βδομάδας για το «Μια νύχτα μόνο»

11.11.2025 19:36
tiletheasi_2107_1460-820_new
credit: pixabay

Υπολογίσιμο διεκδικητή του πρωταθλητή τηλεθέασης φαίνεται να βρίσκει ο «Άγιος έρωτας» στην πρόταση «Μια νύχτα μόνο» του Mega.

H κοινωνικοαισθηματική δραματική σειρά του καναλιού της Καλλιθέας ήταν πρώτη επιλογή των τηλεθεατών τη Δευτέρα και με διαφορά από τον δεύτερο στις τηλεπροτιμήσεις «Άγιο έρωτα». Στην τρίτη θέση το «Να μ’ αγαπάς» αποτελεί αχτύπητο δίδυμο στο prime time.

Με σταθερή επίδοση το «Ραδιο αρβύλα» πλασαρίστηκε και λόγω επαυξημένου ανταγωνισμού στην τέταρτη θέση του Top 10 της ημέρας και στη μέση της 10αδας έφθασε η «Γη της ελιάς».

Σε γενικές γραμμές η τηλεθέαση στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο ήταν ανεβασμένη, στοιχείο που δεν θεωρείται δεδομένο και λόγω του εντονου διαμοιρασμού του τηλεοπτικού σώματος εξαιτίας πολλαπλών επιλογών στα καθιερωμένα κανάλια.

Διαβάστε επίσης:

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στον ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 απεργούν και στην ΑΥΓΗ αποχωρούν με εθελούσια έξοδο

Ποδαρικό στην εβδομάδα με πρωτιά τηλεθέασης για τον Alpha

BBC: Υποψήφιοι για τις επιτελικές «ηλεκτρικές» καρέκλες που θα το βγάλουν από την κρίση αξιοπιστίας

kataggelia-magia
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Γυναίκα έκανε μάγια και τελετές για να… σώσει τον γάμο της – «Έδωσε 350 ευρώ για να τον κάνει σκλάβο της»

jagger
LIFESTYLE

Κιθάρες, jackets και άλλα αντικείμενα των Rolling Stones σε δημοπρασία – Κεντρικό κομμάτι μια Gibson Les Paul Custom του 1968

pater-parthenios
ΕΛΛΑΔΑ

«Υπάρχουν μακαρόνια»: Νέοι διάλογοι από το κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους

gates-25423
ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. σε κάτοικο της Δονούσας που βασάνιζε ζώα – Είχε 58 γάτες εγκλωβισμένες μέσα σε άθλιες συνθήκες

delphini venetia
ΚΟΣΜΟΣ

O Μίμο, το δελφίνι που κλέβει την παράσταση στη Βενετία, κινδυνεύει από τα ταχύπλοα (Video)

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 20:13
