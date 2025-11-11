Πρωτιά τηλεθέασης με το «καλημέρα» (10/11) της βδομάδας για το «Μια νύχτα μόνο»

Υπολογίσιμο διεκδικητή του πρωταθλητή τηλεθέασης φαίνεται να βρίσκει ο «Άγιος έρωτας» στην πρόταση «Μια νύχτα μόνο» του Mega.

H κοινωνικοαισθηματική δραματική σειρά του καναλιού της Καλλιθέας ήταν πρώτη επιλογή των τηλεθεατών τη Δευτέρα και με διαφορά από τον δεύτερο στις τηλεπροτιμήσεις «Άγιο έρωτα». Στην τρίτη θέση το «Να μ’ αγαπάς» αποτελεί αχτύπητο δίδυμο στο prime time.

Με σταθερή επίδοση το «Ραδιο αρβύλα» πλασαρίστηκε και λόγω επαυξημένου ανταγωνισμού στην τέταρτη θέση του Top 10 της ημέρας και στη μέση της 10αδας έφθασε η «Γη της ελιάς».

Σε γενικές γραμμές η τηλεθέαση στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο ήταν ανεβασμένη, στοιχείο που δεν θεωρείται δεδομένο και λόγω του εντονου διαμοιρασμού του τηλεοπτικού σώματος εξαιτίας πολλαπλών επιλογών στα καθιερωμένα κανάλια.

