12.11.2025 12:09

MEGA: Το βράδυ θα γίνει του… Λαζόπουλου

12.11.2025 12:09
lakis-lazopoulos-h

Στις 21.00, ως συνήθως, θα αρχίσει το δεύτερο της σεζόν «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο οποίο ο Λάκης Λαζόπουλος έχει καλέσει να μοιραστούν μαζί του τη σκηνή οι Νίκος  ΜερτζάνοςPapazó (κατά κόσμο Βαίλης Παπαχζώτος) και Νίνα Μαζάνη,.

Πρόκειται για νέους ηλικιακά μουσικούς καλλιτέχνες, με ξεχωριστό ο καθένας «αποτύπωμα», και εξαιρετική δημοτικότητα σε νέους, οι οποίοι είναι σε ψηφιακή διασύνδεση μαζί τους και τους ακολουθούν μέσα από τα ΜΚΔ, καθώς με τις ενδιαφέρουσες προτάσεις σε «πιάνουν» αμέσως από το αυτί, και σε κάνουν να θέσουν να τους ακούσεις.

Προφανώς το «κυρίως πιάτο» στο μενού του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» είναι η σάτιρα και η ανάδειξη θεμάτων της επικαιρότητας, το οποίο ετοιμάζεται και παρουσιάζεται μπροστά στα μάτια θεατών και τηλεθεατών διότι πραγματοποιείται σε live μετάδοση.

science_festival
