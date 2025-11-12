Mega: Στο πλατό ξανά έπειτα από 20 χρόνια για το επετειακού «Στο Παρά 5» (video)

Το reunion των συντελεστών της σειράς «Στο Παρά 5» έχει ξεκινήσει. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Αργύρης Αγγέλου, Σμαράγδα Καρύδη, Αγγελική Λάμπρη, Αντώνης Αγγελόπουλος πέρασαν την πόρτα του τηλεοπτικού πλατό και επί της υποδοχής ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Τα συναισθήματα όλων έκδηλα, έδιναν την αίσθηση παιδιών πρώτη μέρα στο σχολείο έπειτα από διακοπές. Με γέλια, αγκαλιές, φιλιά, πειράγματα.

Μια ιδέα από το τι συνέβη στην πρώτη, σε τηλεοπτικές συνθήκες, συνάντηση της θρυλικής παρέας έδωσε με ένα κλιπάκι μερικών δευτερολέπτων που μοιράστηκε ο Καπουτζίδης μέσα από το facebook.

