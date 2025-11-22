Χρηστίδου για καβγά Ουγγαρέζου – Κωνσταντοπούλου: «Κάθε δημοσιογράφος έχει το δικαίωμα να εκφράζει την κριτική του»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τον πρωτοφανή 10λεπτο καβγά ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο για τον Διαμαντή Καραναστάση, στην εκπομπή Buongiorno του Mega, σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της.
«Προφανώς και έχει το δικαίωμα ο κάθε δημοσιογράφος να εκφράζει την κριτική του και τη γνώμη του ξεκάθαρα. Και δεν μπορεί να φιμώνεται, ούτε αν εκφράζει τη γνώμη του να θεωρείται ότι είναι μέσα σε payroll κάποιου κόμματος, αν είναι δυνατόν! Ειδικά τώρα γι’ αυτή την περίπτωση, για τον Δημήτρη», επισήμανε η παρουσιάστρια.
«Αφήνω στην άκρη το γεγονός ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο ότι παίρνει payroll. Τον ξέρω πολύ καλά, δεν είναι στο payroll κανενός κόμματος και βάζω το χέρι μου στη φωτιά. ‘Ηταν λάθος της Ζωής Κωνσταντοπούλου», ανέφερε από την πλευρά του ο δημοσιογράφος Νίκος Συρίγος.
Ο καβγάς άρχισε από το ειρωνικό σχόλιο που είχε κάνει, την προηγούμενη ημέρα, για την αποχώρηση του Καραναστάση από τη Βουλή ο Δημήτρης Ουγγαρέζος («ασχολούμαστε λες και χάσαμε τον μεγάλο εθνάρχη»).
«Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; Ήταν εκλεγμένος βουλευτής» είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Ουγγαρέζο.
«Εγώ μίλησα για τον τρόπο με τον οποίο μιλούσατε 8 λεπτά στο περιστύλιο. Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν» απάντησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
«Να σε προβληματίσει ότι έφτασες να λες ότι συμφωνείς με τον Άδωνι Γεωργιάδη» συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με τον παρουσιαστή να της απαντά «μπορώ να συμφωνώ με αυτό που λέει ο άνθρωπος όχι με την πολιτική του. Έχω αντιπαρατεθεί πολλές φορές με τον κ. Γεωργιάδη».
Για να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:
