22.11.2025 11:11

Χρηστίδου για καβγά Ουγγαρέζου – Κωνσταντοπούλου: «Κάθε δημοσιογράφος έχει το δικαίωμα να εκφράζει την κριτική του»

22.11.2025 11:11
xristidou_kwnstantopoulou

Τον πρωτοφανή 10λεπτο καβγά ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο για τον Διαμαντή Καραναστάση, στην εκπομπή Buongiorno του Mega, σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της.

«Προφανώς και έχει το δικαίωμα ο κάθε δημοσιογράφος να εκφράζει την κριτική του και τη γνώμη του ξεκάθαρα. Και δεν μπορεί να φιμώνεται, ούτε αν εκφράζει τη γνώμη του να θεωρείται ότι είναι μέσα σε payroll κάποιου κόμματος, αν είναι δυνατόν! Ειδικά τώρα γι’ αυτή την περίπτωση, για τον Δημήτρη», επισήμανε η παρουσιάστρια.

«Αφήνω στην άκρη το γεγονός ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο ότι παίρνει payroll. Τον ξέρω πολύ καλά, δεν είναι στο payroll κανενός κόμματος και βάζω το χέρι μου στη φωτιά. ‘Ηταν λάθος της Ζωής Κωνσταντοπούλου», ανέφερε από την πλευρά του ο δημοσιογράφος Νίκος Συρίγος.

Το σχόλιο που …έριξε λάδι στη φωτιά

Ο καβγάς άρχισε από το ειρωνικό σχόλιο που είχε κάνει, την προηγούμενη ημέρα, για την αποχώρηση του Καραναστάση από τη Βουλή ο Δημήτρης Ουγγαρέζος («ασχολούμαστε λες και χάσαμε τον μεγάλο εθνάρχη»).

«Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; Ήταν εκλεγμένος βουλευτής» είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Ουγγαρέζο.

«Εγώ μίλησα για τον τρόπο με τον οποίο μιλούσατε 8 λεπτά στο περιστύλιο. Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν» απάντησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Να σε προβληματίσει ότι έφτασες να λες ότι συμφωνείς με τον Άδωνι Γεωργιάδη» συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με τον παρουσιαστή να της απαντά «μπορώ να συμφωνώ με αυτό που λέει ο άνθρωπος όχι με την πολιτική του. Έχω αντιπαρατεθεί πολλές φορές με τον κ. Γεωργιάδη».

Για να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:

  • Κωνσταντοπούλου: Σε έχει βλάψει και τον ειρωνεύεσαι;
  • Ουγγαρέζος: Θεωρώ υπερβολικό 8 λεπτά στο περιστύλιο
  • Κωνσταντοπούλου: Ξέρεις το έργο του;
  • Ουγγαρέζος: Όχι, δεν θέλω δεν θεώρώ οτι έκανε και κάτι φοβερό
  • Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα
  • Ουγγαρέζος: Εσείς τον κάνατε βουλευτή να έχει τις αντίστοιχες ψήφους που είχαν άλλοι
  • Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα Δημήτρη, λυπάμαι
  • Ουγγαρέζος: Να λυπάστε όσο θέλετε, δεν είστε αντικειμενική, είστε προκατειλημμένη
  • Κωνσταντοπούλου: Ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει. Δεν έχεις το δικαιώμα να είσαι ανενημέρωτος
  • Ουγγαρέζος: Να μου πείτε ποια είναι τα δικαιώματά μου για να σας λέω αυτά που θέλετε. Κάθεστε μπροστά στα μούτρα μου και με θάβετε; Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα. Δεν θα με βρίζετε ενώ είμαι εδώ. Μου επιτεθήκατε εν τη απουσία μου
  • Κωνσταντοπούλου: Είσαι στον αέρα και είσαι και στο πλάνο
  • Ουγγαρέζος: Τώρα είμαι. Ξέρετε και από τηλεόραση; Κάτι σας άφησε ο κ. Καραναστάσης, μάθατε από σκηνοθεσία
  • Κωνσταντοπούλου: Είναι φοβερό αυτό το μένος. Θεωρούσα ότι είναι επιπόλαιο αλλά δεν είναι έτσι. Δεν θα νομιμοποιήσω την προπαγάνδα. Απόρησα γιατί ένας άνθρωπος κάνει χυδαία επίθεση σε έναν καλλιτέχνη που έχει προσφέρει στον πολιτισμό και θα έπρεπε να το γνωρίζει, που έχει έργο στη Βουλή που θα έπρεπε να το γνωρίζει και δεν έχει δικαίωμα να το απαξιώνει.

