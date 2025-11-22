search
22.11.2025 14:34

«Ραντεβού το ΣΚ»: Η δασκάλα που κατήγγειλε ότι τη θώπευσε 6χρονος βγήκε σε εκπομπή για να πει να την αφήσουν ήσυχη (Video)

22.11.2025 14:34
daskala

Στην εκπομπή «Ραντεβού ΣΚ» βγήκε, το πρωί του Σαββάτου, η εκπαιδευτικός που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για θωπεία, προκαλώντας σάλο, για να πει πως δεν θέλει να την ενοχλήσει ξανά κανένας δημοσιογράφος και να αποχωρήσει.

«Ό,τι ήταν να πω, το είπα στην εκπομπή του κ. Ευαγγελάτου χθες. Δεν θέλω να ξαναπώ τίποτα σε κανένα άλλο κανάλι. Ευχαριστώ πολύ, αυτό ήθελα να πω ενώπιον όλων», επισήμανε η δασκάλα, αφήνοντας άφωνους τους παρουσιαστές.

Η αντίδραση των παρουσιαστών

Μετά την αποχώρηση, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σχολίασε: «Να πούμε αρχικά ότι είχαμε συνεννοηθεί με την κυρία να βγει από χθες. Είχαμε κανονίσει την ώρα, τον τρόπο, μιλάμε από το πρωί δύο ώρες. Δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυρία, ήθελε να κάνει τον θεατρινισμό της. Ήθελε να βγει στην τηλεόραση για να κάνει αυτό το show. Ντροπή σε μια εκπαιδευτικό που την καλέσαμε να δώσει διευκρινίσεις για αυτά που συνέβησαν».

«Ήταν απαράδεκτη η στάση της και άκρως αγενής. Βγήκε να κάνει show, έδωσε την απάντησή της με αυτή τη στάση σε όλο τον κόσμο. Αυτό που βιώσαμε, σε μένα λέει πάρα πολλά για τον τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα και αντιλαμβάνομαι τον ρόλο της μέσα στην τάξη. Μάλιστα μας είχε πει και την ώρα για να προλάβει να ξεκουραστεί», σχολίασε από την πλευρά της η Ιωάννα Μαλέσκου.

