Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

DOCUMENTO: Φραπές δάνειζε Ξυλούρη

REAL NEWS: Έρχεται νέος “κόφτης” στα Airbnb

Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Επιστροφή στις υποδείξεις made in USA

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Μεταξύ Ελλήνων και Ισραηλινών στρατιωτικών, μυστική συνάντηση στην Αθήνα για την απελευθέρωση της Κατεχόμενης Κύπρου

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Κλειδώνει το 30% η Ν.Δ.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ψυχρός πόλεμος για λιμάνια και υποδομές

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 1.500 CD “ΚΑΙΝΕ” τον Κυριάκο

ΜΠΑΜ: ΤO “COLPO GROSSO” ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Ο ΛΟΓΟΣ: Οι ένοπλες δυνάμεις σε νέα “εποχή”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Την Τρίτη στο Υπουργικό Συμβούλιο, Επτά μεγάλες αλλαγές για διαθήκες και κληρονομιές

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Εκλογικά διλήμματα, μετεκλογικές αγωνίες

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ σε ελληνικό έδαφος

