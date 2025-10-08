Η Λίλι Κόλινς είναι η Polly Pocket: Νέοι σεναριογράφοι και συμπαραγωγός η Ρις Γουίδερσπουν

Η Mattel Studios και η Amazon MGM Studios προχωρούν δυναμικά στην ανάπτυξη της live-action ταινίας «Polly Pocket», με τη Λίλι Κόλινς, να διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο αναλαμβάνουν οι Τζόρνταν Βάις και Νταν Μπρίερ. Επιπλέον το φιλόδοξο πρότζεκτ ενισχύεται στην παραγωγή, με την εταιρεία της βραβευμένης με Όσκαρ Ρις Γουίδερσπουν «Hello Sunshine», η οποία θα ενώσει τις δυνάμεις της με την Κόλινς μέσω της Case Study Films.

Σημειώνεται ότι το φιλμ είχε αρχικά ανακοινωθεί το 2021 με τη Λένα Ντάναμ στη σκηνοθεσία και το σενάριο, ωστόσο τρία χρόνια αργότερα σε συνέντευξή της στο New Yorker επιβεβαίωσε την αποχώρησή της.

Η πλοκή της ταινίας θα περιστρέφεται γύρω από «ένα νεαρό κορίτσι και μια γυναίκα σε μέγεθος τσέπης που αναπτύσσουν μια φιλία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Polly Pocket κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1989 ως μια σειρά από μικροσκοπικά συλλεκτικά παιχνίδια. Το 2018 επανακυκλοφόρησε με σημαντικές αλλαγές από την Mattel και έχει ήδη επεκταθεί σε τηλεοπτικά κινούμενα σχέδια και περιεχόμενο στο YouTube.

Ωστόσο πέρα από το συγκεκριμένο πρότζεκτ, η Mattel Studios διατηρεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα κινηματογραφικών παραγωγών, ακολουθώντας την τεράστια επιτυχία του «Barbie».

Το φιλμ σε σκηνοθεσία της Γκρέτα Γκέργουιγκ και με πρωταγωνιστές τους Μάργκο Ρόμπι και Ράιαν Γκόσλινγκ, απέφερε στην Warner Bros τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία της (1,44 δισ. δολάρια παγκοσμίως), κερδίζοντας και Όσκαρ, για το τραγούδι «What Was I Made For?».

Τα επόμενα πρότζεκτ περιλαμβάνουν το «Masters of the Universe» με την Amazon MGM Studios, που αναμένεται στις αίθουσες στις 5 Ιουνίου 2026, καθώς και την ταινία «Matchbox», σε συνεργασία με την Apple Original Films και την Skydance, η οποία θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2026.

