Ρίντλεϊ Σκοτ: «Σήμερα γυρίζονται παγκοσμίως εκατομμύρια ταινίες και το μεγαλύτερο μέρος τους είναι ανοησίες»

Ο Άγγλος σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ δεν κρύβει τα αληθινά του συναισθήματα για την τρέχουσα κατάσταση του Χόλιγουντ.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης σε ομιλία του στο Φεστιβάλ του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (BFI) του Λονδίνου διατύπωσε την άποψή του για τις ταινίες που γυρίζονται σήμερα.

«Η ποσότητα των ταινιών που γυρίζονται σήμερα, κυριολεκτικά παγκοσμίως – εκατομμύρια. Όχι χιλιάδες, εκατομμύρια… και το μεγαλύτερο μέρος τους είναι ανοησίες» σχολίασε ο Σκοτ, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σκοτ τόνισε πως πολλές από τις ταινίες σήμερα προσπαθούν να καλύψουν το γεγονός πως υστερούν από άποψη σεναρίου, χρησιμοποιώντας ψηφιακά εφέ.

Απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει μια ταινία που του δίνει παρηγοριά, ο Βρετανός σκηνοθέτης του παραδέχτηκε: «Λοιπόν, στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή, βρίσκω μετριότητα – πνιγόμαστε στη μετριότητα. Και αυτό που κάνω – είναι κάτι απαίσιο – αλλά άρχισα να βλέπω τις δικές μου ταινίες, και στην πραγματικότητα είναι αρκετά καλές! Και επίσης, δεν γερνούν».

Αναφερόμενος στο πολεμικό δράμα του 2001, Black Hawk Down, με πρωταγωνιστές τους Τζος Χάρτνετ, Έρικ Μπάνα και Γιούαν ΜακΓκρέγκρο θυμήθηκε να σκέφτεται: «Πώς στο καλό κατάφερα να το κάνω αυτό;».

