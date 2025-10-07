search
07.10.2025
ΣΙΝΕΜΑ

07.10.2025

Ρίντλεϊ Σκοτ: «Σήμερα γυρίζονται παγκοσμίως εκατομμύρια ταινίες και το μεγαλύτερο μέρος τους είναι ανοησίες»

Ο Άγγλος σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ δεν κρύβει τα αληθινά του συναισθήματα για την τρέχουσα κατάσταση του Χόλιγουντ.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης σε ομιλία του στο Φεστιβάλ του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (BFI) του Λονδίνου διατύπωσε την άποψή του για τις ταινίες που γυρίζονται σήμερα.

«Η ποσότητα των ταινιών που γυρίζονται σήμερα, κυριολεκτικά παγκοσμίως – εκατομμύρια. Όχι χιλιάδες, εκατομμύρια… και το μεγαλύτερο μέρος τους είναι ανοησίες» σχολίασε ο Σκοτ, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σκοτ τόνισε πως πολλές από τις ταινίες σήμερα προσπαθούν να καλύψουν το γεγονός πως υστερούν από άποψη σεναρίου, χρησιμοποιώντας ψηφιακά εφέ.

Απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει μια ταινία που του δίνει παρηγοριά, ο Βρετανός σκηνοθέτης του παραδέχτηκε: «Λοιπόν, στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή, βρίσκω μετριότητα – πνιγόμαστε στη μετριότητα. Και αυτό που κάνω – είναι κάτι απαίσιο – αλλά άρχισα να βλέπω τις δικές μου ταινίες, και στην πραγματικότητα είναι αρκετά καλές! Και επίσης, δεν γερνούν».

Αναφερόμενος στο πολεμικό δράμα του 2001, Black Hawk Down, με πρωταγωνιστές τους Τζος Χάρτνετ, Έρικ Μπάνα και Γιούαν ΜακΓκρέγκρο θυμήθηκε να σκέφτεται: «Πώς στο καλό κατάφερα να το κάνω αυτό;».

xrimatistirio
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FTSE Russell: Αναβαθμίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε Καθεστώς «Ανεπτυγμένης Αγοράς»

poreia mat
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Αδικαιολόγητη η αστυνομική επιχείρηση στην πορεία για τη Γάζα (Video)

aek bcl
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

BCL: Πρεμιέρα με «διπλό» στη Λετονία για την ΑΕΚ, 69-53 τη Ρίγα

famellos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στην παρουσίαση του βιβλίου του Στέλιου Παππά ο Φάμελλος – «Χρειάζεται ένα σοβαρό, συγκροτημένο, σύγχρονο Αριστερό κόμμα»

hamas
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν εμπιστευόμαστε τον κατακτητή»: Η Χαμάς θέλει «εγγυήσεις από τον Τραμπ» για τη συμφωνία και αξιώνει την αποφυλάκιση πρώην στελέχους της Φατάχ

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

tsipras-synergates-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τα 4+2 επιτελικά στελέχη που θα τρέξουν το νέο κόμμα

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

