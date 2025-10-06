Τέιλορ Σουίφτ: Στην κορυφή του αμερικανικού box office η νέα της ταινία «The Official Release Party of a Show Girl»

Το αμερικανικό box office του Σαββατοκύριακου ήταν στα «χέρια» δύο αδιαμφισβήτητων αστέρων: της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) και του Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson).

Αν και έμοιαζε αρχικά σαν μια αναμέτρηση «βαρέων βαρών», oι αφοσιωμένοι θαυμαστές της σταρ αποδείχθηκαν για άλλη μια φορά ανίκητοι. Η ταινία της, «The Official Release Party of a Show Girl» που συνοδεύει το 12ο άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl» έκανε θριαμβευτική είσοδο στο Νο. 1, αποφέροντας 33 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με την Comscore.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρεμιέρα της 89λεπτης παραγωγής στις αίθουσες της AMC ανακοινώθηκε μόλις πριν από δύο εβδομάδες με ελάχιστη διαφημιστική προβολή.

«Το γεγονός ότι η Τέιλορ Σουίφτ αξιοποίησε τη δύναμη των κινηματογραφικών αιθουσών για να ενισχύσει το brand της, να προσφέρει ενθουσιασμό στους θαυμαστές της και να δημιουργήσει μια κοινή εμπειρία εκτός των περιοδειών και των ζωντανών εμφανίσεών της, είναι πραγματικά μια ιδιοφυής κίνηση» δήλωσε ο ειδικός αναλυτής της Comscore, Πολ Ντεργκαραμπεντιάν (Paul Dergarabedian).

«Η προσθήκη επιπλέον 33 εκατομμυρίων δολαρίων στα έσοδα των αιθουσών ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη στους ιδιοκτήτες κινηματογράφων που αναζητούσαν περιεχόμενο για τις μεγάλες οθόνες τους», συμπλήρωσε.

Εν τω μεταξύ, ο Τζόνσον με το δράμα της A24 «The Smashing Machine», στο οποίο συμπρωταγωνιστεί η Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt), έκανε πρεμιέρα καταλαμβάνοντας στην τρίτη θέση με 6 εκατομμύρια δολάρια, μένοντας πίσω από την ταινία του Πολ Τόμας ‘Αντερσον (Paul Thomas Anderson) «One Battle After Another», η οποία κέρδισε 11,1 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά έχει συγκεντρώσει 107 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Παρά τις εξαιρετικές κριτικές και ένα 15λεπτο όρθιο χειροκρότημα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το φιλμ «The Smashing Machine», σημείωσε ένα από τα χαμηλότερα ανοίγματα για τον διάσημο ηθοποιό.

Η οικογενειακή περιπέτεια της DreamWorks Animation, «Gabby’s Dollhouse: The Movie», έκανε πρεμιέρα στην τέταρτη θέση με 5,2 εκατομμύρια δολάρια ενώ αμέσως μετά βρέθηκε το υπερφυσικό θρίλερ της Warner Bros. «The Conjuring: Last Rites», με 4 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας τα συνολικά παγκόσμια έσοδα στα 458,2 εκατομμύρια δολάρια.

Την έκτη θέση απέσπασε το «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle» με 3,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η επανακυκλοφορία του «Avatar: The Way of Water» έκανε αίσθηση στην έβδομη θέση με 3,1 εκατομμύρια δολάρια ενόψει της πρεμιέρας του «Avatar: The Fire and Ash» στις 19 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το AP.

Διαβάστε επίσης:

«Coyote»: Ο Μελ Γκίμπσον επιστρέφει στη δράση με τη Ρενάτα Νότνι και τον Εσάι Μοράλες

«The Carpenter’s Son»: Αντιδράσεις στα social media για το βιβλικό θρίλερ τρόμου με τον Nicolas Cage – Το πρώτο trailer (photo/videos)

Καταγγελία για τις Νύχτες Πρεμιέρας: Άφησαν έξω κόσμο που είχε αγοράσει κάρτα προβολών για να μπουν … celebrities