«Coyote»: Ο Μελ Γκίμπσον επιστρέφει στη δράση με τη Ρενάτα Νότνι και τον Εσάι Μοράλες

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Μελ Γκίμπσον (Mel Gibson) και η μεξικανή ηθοποιός Ρενάτα Νότνι (Renata Notni) θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον Εσάι Μοράλες (Esai Morales) για το νέο θρίλερ του Περ Πριντς (Per Prinz) με τίτλο «Coyote».

Η ταινία αφηγείται τη σκληρή ιστορία του Hernán Barroca (Μοράλες), παλιού λαθρέμπορου που επιστρέφει στον επικίνδυνο κόσμο που πίστευε ότι είχε αφήσει πίσω.

Mel Gibson & Renata Notni Join Esai Morales In Border Thriller 'Coyote' https://t.co/w2oE9D5Laz — Deadline (@DEADLINE) October 1, 2025

«Όταν ο Hernán βοηθά τη Julia και τη μικρή κόρη της, Maribel, να διασχίσουν τα επικίνδυνα σύνορα, το απελπισμένο τους ταξίδι προκαλεί την οργή ενός αδίστακτου κυκλώματος διακίνησης. Καθώς το παρελθόν συγκρούεται με το παρόν — με τον Αμερικανό συνοριοφύλακα Bradley να μπαίνει στην καταδίωξη — ο Hernán πρέπει να βασιστεί στην ευστροφία και την αντοχή του για να επιβιώσει και να βρει τη λύτρωση».

«Δουλεύοντας με τον Μελ, αναγνώρισα αμέσως το πάθος του για τον κινηματογράφο. Φέρνει μια ασύγκριτη ένταση, πάντα επιδιώκοντας την αυθεντικότητα και την αλήθεια σε κάθε σκηνή» είπε ο σκηνοθέτης.

«Νοιάζεται βαθιά για τη δύναμη της αφήγησης, αλλά αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι ο τρόπος που ανυψώνει τους γύρω του. Η διορατικότητα, η γενναιοδωρία, η καλοσύνη και η αφοσίωσή του, εμπνέουν όλη την ομάδα να δώσει τον καλύτερό της εαυτό», συμπλήρωσε.

Ο σταρ θα υποδυθεί τον Jack Bradley, έναν σκληραγωγημένο λοχία του αμερικανικού στρατού και πατέρα της πράκτορα των συνόρων, Liz Bradley.

Η μεξικανή πρωταγωνίστρια θα έχει το ρόλο της Julia, μιας μητέρας που παλεύει να οδηγήσει την κόρη της στην ασφάλεια, καθώς διασχίζουν τα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού.

Σύμφωνα με το Deadline το σενάριο συνέγραψαν ο Πριντς και ο ‘Ανταμ Τζ. Γκολντστάιν (Adam J. Goldstein).

«Από τη στιγμή που τη γνωρίσαμε, ήταν αδιαμφισβήτητο — ήταν προορισμένη να παίξει την Julia. Και όταν άρχισαν τα γυρίσματα της πρώτης της σκηνής, έγινε σαφές ότι μόνο εκείνη μπορούσε να ενσαρκώσει αυτόν τον χαρακτήρα με τόση δύναμη και χάρη», πρόσθεσε ο Πριντς.

Ο Γκίμπσον στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψει στο τιμόνι της σκηνοθεσίας και της παραγωγής για την πολυαναμενόμενη ταινία σε δύο μέρη, «Resurrection of The Christ». Το έργο αποτελεί τη συνέχεια της εμβληματικής ταινίας του 2004, «The Passion of the Christ».

