Google: Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025 – Ο Μαζωνάκης, ο Ozzy και τα… Labubu (Photos)

Το Year in Search 2025 της Google παρουσιάσε τις αναζητήσεις με τη μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος στην Ελλάδα καταγράφοντας με μοναδικό τρόπο τον παλμό της χρονιάς.
Μέσα από τις αναζητήσεις των χρηστών αποτυπώθηκαν οι ανησυχίες, οι απορίες, οι στιγμές ψυχαγωγίας αλλά και τα viral trends που καθόρισαν το 2025.
Στην κορυφή των γενικών αναζητήσεων βρέθηκαν όροι όπως «Σεισμός τώρα», «Κοινωνικός Τουρισμός 2025», «Προσωπικός Αριθμός» και «ΕΝΦΙΑ 2025», ενώ ψηλά διατηρήθηκαν και οι «Βάσεις 2025» και το «Labubu».
Όσον αφορά τα πρόσωπα, πρώτα στις αναζητήσεις εμφανίζονται η Κλαυδία, η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ στις εκλιπούσες διασημότητες ξεχωρίζουν Αλέξης Κούγιας, ο Ozzy Osbourne, ο David Lynch, η Καίτη Γκρέυ και ο Μίμης Δομάζος.
Ιδιαίτερη παρουσία είχαν και τα αθλητικά γεγονότα, με το Eurobasket και τις αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων να κυριαρχούν, όπως ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακός και Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκός. Στις σειρές και τις ταινίες αναδείχθηκαν τίτλοι όπως «Να με λες μαμά», «’Αγιος Έρωτας», “Squid Game”, “Nosferatu” και “Anora”, ενώ υψηλό ενδιαφέρον κατέγραψαν και αναζητήσεις για συνταγές, ορισμούς («Τι σημαίνει») και πληροφορίες («Ποια είναι»).
Στις γενικές αναζητήσεις, ο κόσμος στράφηκε κυρίως στην ενημέρωση και την καθημερινότητα. Όροι όπως «Σεισμός τώρα», «Κοινωνικός Τουρισμός 2025», «Προσωπικός Αριθμός» και «ΕΝΦΙΑ 2025» κυριάρχησαν, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για άμεση πληροφόρηση.
Παράλληλα, αναζητήσεις όπως «Βάσεις 2025» και «Labubu» δείχνουν το αυξημένο ενδιαφέρον για τις Πανελλήνιες αλλά και τις viral τάσεις του έτους.
Στην κατηγορία Πρόσωπα, οι αναζητήσεις επικεντρώθηκαν σε δημοφιλείς καλλιτέχνες και πρόσωπα της επικαιρότητας, όπως η Κλαυδία, η Χρυσή Βαρδινογιάννη, ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής και του αθλητισμού όπως ο Λεξ και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας.
Αντίστοιχα, στις Εκλιπούσες Διασημότητες, ξεχώρισαν αναζητήσεις για διεθνείς προσωπικότητες όπως ο Ozzy Osbourne και ο David Lynch, αλλά και για εμβληματικές ελληνικές μορφές όπως η Καίτη Γκρέυ και ο Μίμης Δομάζος.
Τα Αθλητικά Γεγονότα αποτέλεσαν και φέτος έναν από τους πιο δυναμικούς άξονες ενδιαφέροντος. Από το Eurobasket μέχρι τις μεγάλες αναμετρήσεις του ελληνικού μπάσκετ και ποδοσφαίρου, όπως ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και Ελλάδα-Τουρκία, οι φίλαθλοι κατέφυγαν στην Αναζήτηση Google για ενημέρωση.
Στις κατηγορίες Σειρές / Ριάλιτι και Ταινίες κυριάρχησαν τόσο ελληνικές παραγωγές όσο και διεθνείς επιτυχίες. Σειρές όπως «Να με λες μαμά», «’Αγιος Έρωτας», αλλά και “Squid Game” συγκέντρωσαν έντονο ενδιαφέρον, ενώ στις ταινίες, παραγωγές όπως “Nosferatu”, “Anora” και “The Brutalist” βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις των αναζητήσεων.
Ιδιαίτερη παρουσία είχαν και οι συνταγές, αντικατοπτρίζοντας μια ελληνική παράδοση που συνδυάζει τα παραδοσιακά πιάτα, όπως μαγειρίτσα, τζιγεροσαρμάδες και σουτζουκάκια, με πιο σύγχρονες ή διεθνείς επιλογές, όπως cinnamon rolls, γουακαμόλε και sour cream.
Την περιέργεια των χρηστών κέντρισαν και οι αναζητήσεις τύπου «Τι σημαίνει», με όρους όπως «ίντερσεξ», «νεποτισμός», «φλεξάρω» και «λάθε βιώσας» να δείχνουν το πώς η γλώσσα, η κοινωνική συζήτηση και η επικαιρότητα διαμορφώνουν το online λεξιλόγιο της χρονιάς.
Τέλος, στην κατηγορία «Ποια είναι», οι χρήστες έψαξαν απαντήσεις σε θέματα από ιστορία και γεωγραφία μέχρι pop culture, αναζητώντας από την «πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια» έως «ποια είναι η IP μου».
