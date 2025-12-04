search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025
04.12.2025 16:51

«Μασίφ» τηλεθέαση για Mega και Alpha την Τετάρτη (3/12) – Πρώτη επιλογή το κανάλι της Καλλιθέας

04.12.2025 16:51
tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
credit: pixabay

Την ελάχιστη δυνατή διαφοροποίηση στα μερίδιά τους είδαν χθες Mega και Alpha, με εμφανή τάση σταθερότητας στις τηλεπροτιμήσεις, από μέρα σε μέρα. Η κατανομή μεριδίων από την πίτα τηλεθέασης της Nielsen για τα δυο κανάλια δεν άλλαξε. Ήταν ίδια με εκείνη της προηγούμενης ημέρας.

Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης για τον ΑΝΤ1, όπως συνήθως συμβαίνει κάθε τέτοια ημέρα της εβδομάδας το τελευταίο διάστημα, ενώ κάμψη καταγράφηκε σε Star και ΣΚΑΪ, χωρίς να αλλάξει το status quo τους στις τηλεπροτιμήσεις.

Το Open είχε επίσης ανεπαίσθητη μεταβολή, στο 4% διαμορφώθηκε έπειτα από πέντε ημέρες το μερίδιο της ΕΡΤ1 και το MAK TV συνέχισε να προηγείται των άλλων καναλιών της ΕΡΤ.

MEGA: Τι θα περιλαμβάνει το επετειακό «Στο Παρά 5» για τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα του 2005

Google: Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025 – Ο Μαζωνάκης, ο Ozzy και τα… Labubu (Photos)

Ξεκινά η κρίσιμη συζήτηση για το ζήτημα συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision – Όλες οι τελευταίες εξελίξεις

