«Μασίφ» τηλεθέαση για Mega και Alpha την Τετάρτη (3/12) – Πρώτη επιλογή το κανάλι της Καλλιθέας

Την ελάχιστη δυνατή διαφοροποίηση στα μερίδιά τους είδαν χθες Mega και Alpha, με εμφανή τάση σταθερότητας στις τηλεπροτιμήσεις, από μέρα σε μέρα. Η κατανομή μεριδίων από την πίτα τηλεθέασης της Nielsen για τα δυο κανάλια δεν άλλαξε. Ήταν ίδια με εκείνη της προηγούμενης ημέρας.

Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης για τον ΑΝΤ1, όπως συνήθως συμβαίνει κάθε τέτοια ημέρα της εβδομάδας το τελευταίο διάστημα, ενώ κάμψη καταγράφηκε σε Star και ΣΚΑΪ, χωρίς να αλλάξει το status quo τους στις τηλεπροτιμήσεις.

Το Open είχε επίσης ανεπαίσθητη μεταβολή, στο 4% διαμορφώθηκε έπειτα από πέντε ημέρες το μερίδιο της ΕΡΤ1 και το MAK TV συνέχισε να προηγείται των άλλων καναλιών της ΕΡΤ.

