ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 17:22
02.06.2026 15:40

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 37χρονος για τη δολοφονία 24χρονου

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 37χρονος -με καταγωγή από το Πακιστάν- που κατηγορείται για τη δολοφονία 24χρονου συμπατριώτη του, το ακρωτηριασμένο πτώμα του οποίου είχε εντοπιστεί πριν από τέσσερα χρόνια στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας, στο βορειοδυτικό τμήμα του Θερμαϊκού Κόλπου. 

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος. Είχε προηγηθεί πολύμηνη και μεθοδική έρευνα του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Β. Ελλάδος και το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, κίνητρο της ανθρωποκτονίας φέρεται να ήταν η ερωτική σχέση που είχε αναπτύξει το θύμα με τη σύντροφο του κατηγορούμενου. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται άλλοι τρεις συμπατριώτες του. Ο 24χρονος φαίνεται να απήχθη και να δολοφονήθηκε σε περιοχή του Καλοχωρίου. Στη συνέχεια, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος, αφαιρώντας μικρή βάρκα από τον τόπο της δολοφονίας και ρίχνοντας το πτώμα στη θάλασσα, αφού προηγουμένως είχαν δέσει πάνω του βαρίδια.

Το ακρωτηριασμένο πτώμα του 24χρονου είχε βρεθεί στα νερά του Θερμαϊκού, χωρίς κεφάλι και κάτω άκρα, γεγονός που είχε δυσχεράνει σημαντικά την ταυτοποίηση και την έρευνα των Αρχών. Η ταυτοποίηση του πτώματος επιτεύχθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και εργαστηριακής ανάλυσης.

Απολογούμενος ενώπιον της ανακρίτριας, ο 37χρονος αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Οι εξηγήσεις, όμως, που έδωσε δεν έπεισαν τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, που τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.

