Στα δικαστήρια για τα «κλεμμένα» των servicers οι δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

Ραγδαίες οικονομικές και νομικές εξελίξεις πυροδοτεί η πρόσφατη ιστορική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία έβαλε οριστικό φρένο στα παράνομα πανωτόκια των servicers και των funds, καθώς πλέον ανοίγει ο δρόμος για μαζικές διεκδικήσεις και επιστροφές χρημάτων.

Μετά τη δικαστική αυτή ανατροπή, χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη περνούν στην αντεπίθεση, αξιώνοντας την άμεση εφαρμογή των όσων ορίζει το ανώτατο δικαστήριο της χώρας και την επιστροφή των ποσών που τους αφαιρέθηκαν αυθαίρετα μέσω του παράνομου υπολογισμού των τόκων επί του αρχικού κεφαλαίου.

Στο επίκεντρο της νέας αυτής φάσης βρίσκεται και η δυναμική παρέμβαση του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη, ο οποίος εκπέμπει σήμα άμεσης κινητοποίησης προς όλους τους οφειλέτες. Οι δανειολήπτες καλούνται να προχωρήσουν άμεσα σε λεπτομερή αντιπαραβολή των ποσών που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια της δικαστικής τους ρύθμισης σε σχέση με τις πραγματικές τους υποχρεώσεις, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος των αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων. Άλλωστε νομικά, η επιλογή του τρόπου επιστροφής ανήκει αποκλειστικά στον δανειολήπτη, ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει είτε άμεση χρηματική επιστροφή, είτε συμψηφισμό με τις μελλοντικές δόσεις της ρύθμισης, είτε πρόωρη μερική απόσβεση του εναπομείναντος κεφαλαίου, είτε ακόμη και σύντμηση της συνολικής χρονικής διάρκειας της ρύθμισης.

Το μεγάλο όμως αγκάθι της επόμενης ημέρας εντοπίζεται στην τακτική που θα ακολουθήσουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι servicers αναζητούν ήδη νομικά παραθυράκια για να κερδίσουν χρόνο. Από την πλευρά του, ο κόσμος της αυτοδιοίκησης και οι νομικοί εκπρόσωποι των δανειοληπτών ξεκαθαρίζουν ότι είναι αδιανόητο να συρθούν οι πολίτες σε έναν νέο δικαστικό γολγοθά, αναγκαζόμενοι να ξεκινήσουν δύο νέα δικαστήρια —δηλαδή αίτηση ερμηνείας και αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού— για να πετύχουν το αυτονόητο. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε τεράστιο οικονομικό κόστος, περαιτέρω συμφόρηση στα ήδη επιβαρυμένα πινάκια των δικαστηρίων και, το κυριότερο, τη συνέχιση της παρανομίας των funds.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών προειδοποιεί ότι δεν θα ανεχθεί καμία κωλυσιεργία και προαναγγέλλει δυναμικές παρεμβάσεις σε κάθε εταιρεία διαχείρισης ξεχωριστά, ώστε να διασφαλιστεί ότι η απόφαση θα γίνει άμεσα πράξη. Η περίοδος της ανοχής απέναντι στην αυθαιρεσία των servicers έληξε, και πλέον το βάρος πέφτει στην κρατική μηχανή και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι οφείλουν να επιβάλουν την άμεση συμμόρφωση των funds, προστατεύοντας την περιουσία και την πρώτη κατοικία των εγχώριων νοικοκυριών.

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