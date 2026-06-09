Φοροδιαφυγή: Πιο βαριά λουκέτα, σκληρότερες ποινές και νέο μήνυμα της ΑΑΔΕ προς την αγορά

Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής είναι από εκείνες τις υποθέσεις που κάθε κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να κερδίσει. Το δύσκολο, βέβαια, δεν είναι οι εξαγγελίες αλλά το αποτέλεσμα. Και αυτό ακριβώς επιχειρεί να ενισχύσει η ΑΑΔΕ με το νέο πλαίσιο κυρώσεων που ενεργοποιείται για όσους επιμένουν να παίζουν κρυφτούλι με την εφορία.

Με απόφαση του διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή, γίνεται πιο αυστηρές οι διαδικασίες επιβολής λουκέτων σε επιχειρήσεις που δεν εκδίδουν αποδείξεις, αποκρύπτουν συναλλαγές, δεν διαβιβάζουν στοιχεία στην ΑΑΔΕ ή παρεμβαίνουν στη λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών. Το νέο καθεστώς δεν περιορίζεται στα γνωστά 48ωρα λουκέτα. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι κυρώσεις μπορούν να φτάσουν ακόμη και τους 24 μήνες, ενώ για περιστατικά βίας κατά ελεγκτών προβλέπεται αναστολή λειτουργίας έως και τρία χρόνια.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να μετατρέψει τη φοροδιαφυγή από «επιχειρηματικό ρίσκο» σε επιλογή με δυσβάστακτο κόστος. Το εάν θα το πετύχει, θα φανεί στην πράξη και κυρίως στους ελέγχους της καθημερινότητας.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι παραβάσεις που αφορούν τη μη έκδοση αποδείξεων και τη μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής. Όταν οι ελεγκτές διαπιστώνουν περισσότερες από δέκα αποδείξεις που δεν εκδόθηκαν ή όταν η αποκρυβείσα αξία ξεπερνά τα 500 ευρώ, η επιχείρηση μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με άμεσο λουκέτο 48 ωρών. Το ίδιο ισχύει και όταν δεν έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ τα απαιτούμενα στοιχεία μέσω των φορολογικών μηχανισμών.

Εκεί όμως που το πλαίσιο γίνεται πραγματικά αυστηρό είναι στις περιπτώσεις υποτροπής. Αν η ίδια επιχείρηση εντοπιστεί ξανά να παρανομεί μέσα στο ίδιο ή στο επόμενο φορολογικό έτος, το λουκέτο ανεβαίνει στις τέσσερις ημέρες. Αν υπάρξει και τρίτη διαπίστωση παράβασης μέσα σε διάστημα δύο ετών, η αναστολή λειτουργίας φτάνει τις δέκα ημέρες.

Η λογική είναι προφανής: η ΑΑΔΕ στρέφει το βάρος της όχι τόσο στον περιστασιακό παραβάτη όσο σε εκείνους που έχουν μετατρέψει την απόκρυψη εσόδων σε σταθερή πρακτική. Άλλωστε, η εμπειρία των τελευταίων ετών έδειξε ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα πρόστιμα αντιμετωπίζονταν ως ένα ακόμη λειτουργικό κόστος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το κεφάλαιο των «πειραγμένων» ταμειακών μηχανών. Οι υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια απέδειξαν ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως εργαλείο διαφάνειας όσο και ως μηχανισμός απόκρυψης συναλλαγών.

Για τον λόγο αυτό, η νέα απόφαση προβλέπει αναστολή λειτουργίας από δύο έως δώδεκα μήνες για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν παραποιημένους φορολογικούς μηχανισμούς ή παρεμβαίνουν στη λειτουργία τους. Ακόμη πιο αυστηρές είναι οι κυρώσεις για όσους βρίσκονται πίσω από την τεχνική υποστήριξη αυτών των πρακτικών. Εταιρείες λογισμικού, τεχνικοί ή προμηθευτές που συμμετέχουν στην κατασκευή ή διάθεση τέτοιων λύσεων κινδυνεύουν με λουκέτο από τρεις έως και 24 μήνες.

Η στόχευση δεν είναι τυχαία. Η ΑΑΔΕ επιχειρεί να χτυπήσει όχι μόνο τον τελικό χρήστη αλλά ολόκληρο το οικοσύστημα που τροφοδοτεί τη φοροδιαφυγή. Με άλλα λόγια, να μην κυνηγά μόνο εκείνον που αποκρύπτει τον τζίρο, αλλά και εκείνον που του δίνει τα εργαλεία για να το κάνει.

Ιδιαίτερα αυστηρή είναι η αντιμετώπιση και για όσους επιχειρούν να εκφοβίσουν τους ελεγκτές. Η απειλή ή η χρήση βίας κατά υπαλλήλων της ΑΑΔΕ συνεπάγεται πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 ευρώ και παράλληλα αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης από δύο έως έξι μήνες. Σε περίπτωση επανάληψης της συμπεριφοράς, η ποινή μπορεί να φτάσει έως και τα τρία χρόνια.

Υπάρχει όμως και μια ακόμη διάσταση. Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να προσθέσει και το στοιχείο της δημόσιας έκθεσης. Κατά τη σφράγιση μιας επιχείρησης θα τοποθετείται ειδική ταινία στην είσοδο με σαφή αναφορά στον λόγο του λουκέτου. «Κλειστό λόγω φορολογικών παραβάσεων», «κλειστό λόγω παρεμπόδισης φορολογικού ελέγχου» ή «κλειστό λόγω παραποίησης φορολογικών μηχανισμών» θα αναγράφεται πλέον ευκρινώς, στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι. Σε μια οικονομία όπου η φήμη μιας επιχείρησης αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, το πλήγμα στην εικόνα μπορεί να αποδειχθεί εξίσου επώδυνο με το ίδιο το λουκέτο.

Το εάν όλα αυτά θα οδηγήσουν σε ουσιαστική μείωση της φοροδιαφυγής μένει να αποδειχθεί. Γιατί στην Ελλάδα, το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ η έλλειψη νόμων ή κυρώσεων. Ήταν πάντα η συνέπεια στην εφαρμογή τους. Και εκεί θα κριθεί τελικά αν τα νέα λουκέτα θα αποτελέσουν πραγματικό εργαλείο συμμόρφωσης ή ακόμη μία αυστηρή απόφαση που θα ξεχαστεί στην πράξη.

Διαβάστε επίσης

Βόμβα «κρυφού» συνταξιοδοτικού χρέους στην Ευρώπη: Στο 403% του ΑΕΠ η Ελλάδα

Κλειστά διαμερίσματα: Νέα φορολογικά κίνητρα και ενισχύσεις για ανακαινίσεις – Πώς η Πολιτεία ψάχνει… αντικλείδια

Μέση Ανατολή: «Τσίμπησε» το πετρέλαιο μετά τη νέα ανάφλεξη – Αυξήσεις πάνω από 3%