Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης από επενδυτές στη Lamda Development μέσω υπερκαλυμμένης ομολογιακής έκδοσης

Με ιδιαίτερα θετικά μηνύματα για την επενδυτική της δυναμική και τη χρηματοδοτική της θέση ολοκλήρωσε η Lamda Development τη δημόσια προσφορά του νέου κοινού ομολογιακού δανείου, αντλώντας κεφάλαια ύψους 350 εκατ. ευρώ και επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς για τα αναπτυξιακά της σχέδια.

Η διαδικασία συγκέντρωσε σημαντική συμμετοχή από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, με τη συνολική ζήτηση να υπερβαίνει αισθητά το ζητούμενο ποσό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκδοσης, οι προσφορές έφτασαν τα 593,5 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 1,7 φορές και αναδεικνύοντας την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει ο όμιλος στις κεφαλαιαγορές.

Η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση 350.000 άυλων, κοινών και ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με την τιμή διάθεσης να καθορίζεται στο άρτιο. Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,20%, επίπεδο που αντανακλά τόσο τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στις αγορές χρήματος όσο και την αξιολόγηση των επενδυτών για το πιστωτικό προφίλ της εταιρείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση της ζήτησης, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης κατευθύνθηκε προς τους ιδιώτες επενδυτές. Συγκεκριμένα, το 90% των ομολογιών, δηλαδή 316.000 τίτλοι, κατανεμήθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό, ενώ οι υπόλοιπες 34.000 ομολογίες διατέθηκαν σε ειδικούς επενδυτές. Η εικόνα αυτή θεωρείται ενδεικτική της ισχυρής παρουσίας που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια η αγορά εταιρικών ομολόγων στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς ολοένα και περισσότεροι αποταμιευτές αναζητούν επενδυτικές επιλογές με σταθερές αποδόσεις.

Η επιτυχία της έκδοσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Lamda Development βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος λόγω των μεγάλων έργων που υλοποιεί στον κλάδο του real estate και κυρίως λόγω της ανάπτυξης του Ελληνικού, που αποτελεί τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη στη χώρα.

Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών ερμηνεύεται από στελέχη της αγοράς ως ένδειξη εμπιστοσύνης όχι μόνο προς τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας αλλά και προς τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της. Τα τελευταία χρόνια η Lamda Development έχει ενισχύσει σημαντικά το επενδυτικό της αποτύπωμα, ενώ παράλληλα έχει καταφέρει να διατηρήσει πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για την υποστήριξη των μεγάλων επενδυτικών της σχεδίων.

Η έκδοση οργανώθηκε με τη συμμετοχή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας. Ρόλο συντονιστών κύριων αναδόχων ανέλαβαν η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες είχαν την ευθύνη της διάθεσης των τίτλων και της συνολικής διαδικασίας της δημόσιας προσφοράς.

Πέρα από την άντληση νέων κεφαλαίων, η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης ενισχύει τη χρηματοδοτική ευελιξία της εταιρείας και διευρύνει τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης για την επόμενη φάση των επενδύσεών της. Σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος χρήματος παραμένει υψηλότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές με ανταγωνιστικούς όρους αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Το επόμενο βήμα είναι η εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια της έκδοσης και να προσφέρει μεγαλύτερη ρευστότητα στους επενδυτές που επέλεξαν να συμμετάσχουν στο νέο ομολογιακό δάνειο.

Για τη Lamda Development, το αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς αποτελεί μια ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης από την αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία η πορεία των μεγάλων επενδυτικών έργων και η δυνατότητα εξασφάλισης κεφαλαίων παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για την επόμενη ημέρα του ομίλου.

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