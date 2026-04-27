Φρίκη στη Χίο: Καρέ-καρέ η άγρια κακοποίηση ανήμπορου 98χρονου από οικιακή βοηθό – Τον χτυπούσε στο κεφάλι και του έδενε τα χέρια

Σοκαριστικές εικόνες έφερε στο «φως» κάμερα που είχε εγκαταστήσει οικογένεια σε σπίτι στη Χίο, η οποία κατέγραψε τη βίαιη μεταχείριση ενός 98χρονου άνδρα από την οικιακή βοηθό που είχε αναλάβει τη φροντίδα του.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο Mega παρουσιάζονται εικόνες από όσα υπέστη ο ηλικιωμένος επί έναν ολόκληρο μήνα. Στο σχετικό clip ο 98χρονος, ο οποίος έπασχε από άνοια, φαίνεται να προσπαθεί μέσα στη νύχτα να σηκωθεί από το κρεβάτι του και ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια». Λίγο αργότερα, η οικιακή βοηθός εισέρχεται στο δωμάτιο, με τον ίδιο να τη ρωτά «πού πας;».

Χωρίς να του απαντήσει, η γυναίκα επιτίθεται, χτυπώντας τον δυνατά στο κεφάλι. Καθώς εκείνος σφαδάζει από τον πόνο, η ίδια του φωνάζει «έλα» και συνεχίζει να τον χτυπά και να τον ταρακουνά.

Όταν ο ηλικιωμένος προσπαθεί να προστατευτεί σηκώνοντας τα χέρια του, εκείνη τα πιάνει, τα δένει και συνεχίζει την επίθεση, λέγοντάς του παράλληλα να «κάτσει καλά».

Τη σκηνή διακόπτουν χτυπήματα στην πόρτα. Πρόκειται για την κόρη του 98χρονου, η οποία εισέρχεται στο δωμάτιο αντιλαμβανόμενη ότι κάτι δεν πάει καλά. «Μαρία τον χτύπησες!», της λέει, με την οικιακή βοηθό να αρνείται κατηγορηματικά. Ακόμη και όταν ενημερώνεται πως υπάρχει καταγραφή από κάμερα, επιμένει στην άρνησή της και, θέλοντας να ενισχύσει την εικόνα της «αθωότητάς» της, κάνει τον σταυρό της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News και τις καταγγελίες της κόρης, και οι δύο ηλικιωμένοι γονείς της βίωναν κακοποιητική συμπεριφορά για διάστημα ενός μήνα από τη συγκεκριμένη εργαζόμενη.

«Αυτή έμενε εδώ με την μητέρα, μόνη. Ένα πρωί βρήκα έναν μώλωπα στο πρόσωπο της μητέρας μου. Τότε μου μπήκαν υποψίες. Η μητέρα μου δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να γυρίσει στο κρεβάτι. Η μητέρα μου κάποιες φορές μας είπε πως αυτή είναι κακός άνθρωπος. Τότε υποψιαστήκαμε πως κάτι συμβαίνει και βάλαμε κάμερα. Μας είπε ότι δεν την πειράζει που βάλατε κάμερα γιατί κάνει πολύ καλά τη δουλειά της», ανέφερε η κ. Δέσποινα.

Τραγική κατάληξη μετά από έναν μήνα κακοποίησης

Μιλώντας για τον πατέρα της, η ίδια αποκάλυψε: «Εγώ τον πρόλαβα κουλουριασμένο σε εμβρυακή στάση να λέει “εγώ δεν έχω τέτοιους φίλους να μου δένουν τα χέρια και να μου δίνουν χαστούκια” και έτρεμε. Εκείνη την στιγμή σοκαρίστηκα που αυτό που έκανα ήταν να τον πάρω αγκαλιά και να κλαίω».

Μετά την παρατεταμένη κακοποίηση, ο 98χρονος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου, έπειτα από 12 ημέρες νοσηλείας, κατέληξε.

Την ύπαρξη του επίμαχου υλικού αποκάλυψε τυχαία η εγγονή του, η οποία, όπως ανέφερε στο Mega, είπε: «Μπήκα τυχαία να τσεκάρω τον παππού και τη γιαγιά από την κάμερα και είδα να συμβαίνουν αυτά».

Η οικογένεια προχώρησε σε μήνυση εις βάρος της οικιακής βοηθού, ωστόσο, με απόφαση εισαγγελέα, η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των συγγενών.

«Δεν μπορώ να καταλάβω! Αναρωτιέμαι και αγανακτώ ειλικρινά. Με ποια λογική ο εισαγγελέας την άφησε ελεύθερη; Αυτή έφυγε. Είναι εκτός Χίου. Προφανώς θα βρει άλλο σπίτι στην Αθήνα και θα συνεχίζει το έργο της», δήλωσε η κόρη του ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με το Mega, η οικογένεια του 98χρονου ανέφερε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, για αντίστοιχες καταγγελίες κακοποίησης ηλικιωμένων.

