Τσικνοπέμπτη: «Στέναξαν» οι ψησταριές σε όλη την επικράτεια – Γλέντια και χοροί σε γειτονιές και πλατείες (Photos/Videos)

Την παράδοση της Τσικνοπέμπτης τίμησαν σήμερα οι Έλληνες σε κάθε γωνιά της χώρας, με ψησταριές και υπαίθρια γλέντια να στήνονται σε γειτονιές και πλατείες.

Στην Αθήνα, η Βαρβάκειος αγορά έγινε σημείο συνάντησης, με τον δήμο Αθηναίων, όπως κάθε χρόνο, να μοιράζει δωρεάν φαγητό στους πολίτες.

Μάλιστα, για να εξυπηρετηθεί η ζήτηση, στο σημείο στήθηκε ψησταριά δώδεκα μέτρων, όπου ψήθηκε σχεδόν ένας τόνος κρέας, μεταξύ αυτού 7.000 σουβλάκια και άλλα τόσα κεμπάπ.

Στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε: «Τσικνοπέμπτη, Βαρβάκειος και η ατμόσφαιρα είναι αυτή που με πρέπει. Να είμαστε όλοι καλά και η Αθήνα μια αγκαλιά».

Από το υπαίθριο γλέντι δεν θα μπορούσε να λείπει και η μουσική, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου να δίνει αρχικά τον ρυθμό και στη συνέχεια να παίρνουν τη σκυτάλη ομάδες παραδοσιακών χορών ενηλίκων.

Την ίδια ώρα, στις ταβέρνες – στέκια κρεατοφάγων, όπως πχ. στα γνωστά Βλάχικα της Βάρης, οι κρατήσεις είχαν κλείσει ήδη εδώ και δύο εβδομάδες.

Υπαίθριο πάρτι με κρέας και μουσική στη Θεσσαλονίκη

Το έθιμο της Τσικνοπέμπτης τιμήθηκε και στη Θεσσαλονίκη, με τις προετοιμασίες να ξεκινούν από νωρίς το πρωί σε γειτονιές, ταβέρνες και αγορές, και με καρναβαλιστές να συρρέουν, για να διασκεδάσουν.

Από τις 2 το μεσημέρι έχει κλείσει η Βασιλέως Ηρακλείου και στο σημείο επικρατεί το αδιαχώρητο, με κόσμο να διασκεδάζει με αποκριάτικες στολές και να απολαμβάνει νόστιμα εδέσματα.

Μάλιστα, το μεγάλο υπαίθριο γλέντι που έχει στηθεί από νωρίς το πρωί, θα διαρκέσει μέχρι και αργά το βράδυ.

Αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν στηθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με το κρέας να έχει σήμερα την «τιμητική» του.

Διαβάστε επίσης:

Lockdown μετά τις 22:00 σε όλα τα κτίρια του ΑΠΘ μετά τα επεισόδια

Βίντεο από την επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου μοτοσικλετιστή στην Αχαρνών που εμβόλισε και τραυμάτισε αστυνομικό

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση σωφρονιστικού υπαλλήλου που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών – Ο «αέρας», τα «αλμυρά» και το «γλυκό»