ΕΛΛΑΔΑ

12.02.2026 15:12

Τσικνοπέμπτη: Γλέντι με χορό, μουσική και… κοψίδια από το δήμο Αθηναίων (Photos)

12.02.2026 15:12
doukas_0

Tην παράδοση της Τσικνοπέμπτης τίμησε ο Δήμος Αθηναίων, καλώντας τους Αθηναίους και τις Αθηναίες σ’ ένα υπαίθριο γλέντι με μουσική και δρώμενα, σε μια γιορτή που ξεκίνησε από την πλατεία Συντάγματος και κορυφώνεται με «τσικνίσματα» στη Βαρβάκειο Αγορά.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρέστη σε κάποιες από τις εκδηλώσεις και σημείωσε ότι «Τσικνοπέμπτη σημαίνει γλεντάμε όλοι μαζί! Σήμερα στη Βαρβάκειο γίναμε μια μεγάλη παρέα. Ψησταριές 8 μέτρων που δούλευαν ασταμάτητα, 800 κιλά δωρεάν κρέας, μουσική και χορός.

Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες δημιούργησαν μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα στην καρδιά της πόλης! Ξεκινήσαμε από το Σύνταγμα, περάσαμε από την Πλατεία Κοτζιά με τα αποκριάτικα έθιμα των Κορδελάτων της Νάξου και καταλήξαμε στη Βαρβάκειο, όπου παραδοσιακοί χοροί και λαϊκοί ήχοι ξεσήκωσαν μικρούς και μεγάλους».

Ο δήμαρχος ανανέωσε το ραντεβού με τους δημότες σε λίγες μέρες καθώς τόνισε ότι «σας περιμένουμε την Κυριακή στην αποκριάτικη παιδική γιορτή στο Ζάππειο και σε δεκάδες άλλες εκδηλώσεις στις γειτονιές!».

1 / 3