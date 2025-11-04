Σέρβοι εισαγγελείς κατηγορούν τον πρόεδρο Βούτσιτς για «παράνομη επιρροή»

Οι κορυφαίοι εισαγγελείς διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος της Σερβίας κατηγόρησαν τον πρόεδρο της χώρας την Τρίτη ότι ασκεί «παράνομη επιρροή» στις έρευνές τους, αφού ο δεξιός ηγέτης εξαπέλυσε μια επίθεση στοχοποιώντας τη δικαστική εξουσία.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη αργά τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς χαρακτήρισε τους εισαγγελείς «διεφθαρμένη συμμορία» και τους κατηγόρησε για την καθυστερημένη ανακατασκευή ξενοδοχείου στο χώρο του βομβαρδισμένου πρώην αρχηγείου του Γιουγκοσλαβικού Στρατού στο κέντρο του Βελιγραδίου, λόγω ποινικής έρευνας.

«Με τα προσβλητικά και αναληθή σχόλιά του, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς στοχοποίησε για άλλη μια φορά τους εν ενεργεία εισαγγελείς», ανέφεραν οι εισαγγελείς σε κοινή δήλωση που εστάλη.

Είπαν ότι ο Βούτσιτς «υπερέβη και καταχράστηκε τις εξουσίες που του παρέχονται από το νόμο και το Σύνταγμα, προσπαθώντας να ασκήσει ακατάλληλη και παράνομη επιρροή σε αυτό το γραφείο σχολιάζοντας τις τρέχουσες ποινικές έρευνες».

Αντιμετώπιση ενός έτους διαμαρτυριών κατά της διαφθοράς κατά της κυβέρνησής του, ο Βούτσιτς ασκεί ολοένα και περισσότερο κριτική σε δικαστές και εισαγγελείς – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διερευνούν την κατάρρευση της στέγης του σιδηροδρομικού σταθμού του 2024.

Οι σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές διαδηλώσεις πυροδοτήθηκαν από την θανατηφόρα κατάρρευση ενός στεγάστρου σε έναν πρόσφατα ανακαινισμένο σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Νόβι Σαντ, η οποία σκότωσε 16 άτομα και έγινε σύμβολο εδραιωμένης διαφθοράς για τους διαδηλωτές.

Τον Απρίλιο, εκατοντάδες δικαστές και εισαγγελείς εξέφρασαν «μεγάλη ανησυχία» για τα σχόλια του προέδρου εναντίον τους, μερικά από τα οποία ισχυρίζονται ότι θα μπορούσαν να θεωρηθούν παράνομα.

Ωστόσο, ο Βούτσιτς συνέχισε την δημόσια κριτική του.

Στην τελευταία του συνέντευξη με έναν φιλοκυβερνητικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, κατηγόρησε τη δικαστική εξουσία ότι απελευθέρωσε παράνομα διαδηλωτές που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων υπό την ηγεσία φοιτητών.

«Είναι απίστευτο να έχετε μια κατάσταση όπου κάθε μέρα απελευθερώνουν ανθρώπους που πετούν ράβδους, ξύλα και χτυπούν ανθρώπους στους δρόμους», είπε ο Βούτσιτς.

«Είστε μια διεφθαρμένη συμμορία στα γραφεία των εισαγγελέων, στα περισσότερα γραφεία των εισαγγελέων, με όσους διεφθαρμένους δικαστές θέλετε».

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι τα σχόλια «παρακώλυαν άμεσα τη δικαιοσύνη και υπονόμευαν τη συνταγματική και έννομη τάξη και το κράτος δικαίου».

Η τελευταία έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πορεία της βαλκανικής χώρας προς την ένταξη στο μπλοκ, συστήνει, μεταξύ άλλων, τη «μείωση των πολιτικών παρεμβάσεων στη δικαστική εξουσία και την εισαγγελία».

«Η αδικαιολόγητη πίεση στη δικαστική εξουσία παραμένει ανησυχητική, με ελάχιστη ή καθόλου παρακολούθηση από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, και υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την αυτονομία των εισαγγελέων», ανέφερε η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

