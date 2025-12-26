Χαλάνδρι: Νεκρός διανομέας σε τροχαίο στην Αττική Οδό (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι, με έναν διανομέα να χάνει τελικά τη ζωή του, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.
Το τροχαίο σημειώθηκε στις 19:10 στον παράδρομο της Αττικής Οδού και Παρνασσού, όταν, υπό άγνωστες συνθήκες, η μηχανή συγκρούστηκε με το ΙΧ αυτοκίνητο.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον διανομέα στο Nοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
