26.12.2025 09:30

Χαλάνδρι: Νεκρός διανομέας σε τροχαίο στην Αττική Οδό (video)

26.12.2025 09:30
troxaio_xalandri_new
Πηγή: ΕΡΤ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι, με έναν διανομέα να χάνει τελικά τη ζωή του, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 19:10 στον παράδρομο της Αττικής Οδού και Παρνασσού, όταν, υπό άγνωστες συνθήκες, η μηχανή συγκρούστηκε με το ΙΧ αυτοκίνητο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον διανομέα στο Nοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

