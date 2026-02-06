Επστάιν: Το ανατριχιαστικό «Venus Project» και οι επαφές με κορυφαίο γενετιστή – Η αντιστροφή του γήρατος και η νέα ανθρώπινη φυλή με το DNA του

Ο καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν πλήρωσε για γενετικές εξετάσεις σε μια προφανή προσπάθεια να αξιοποιήσει το δικό του γενετικό υλικό για την αναγεννητική ιατρική – η οποία στοχεύει στην επιδιόρθωση του σώματος μέσω της ανάπτυξης νέων ιστών και οργάνων καθώς τα παλιά φθείρονται – σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα email στα αρχεία του Επστάιν.

Αρκετά χρόνια αφότου ο Επστάιν καταδικάστηκε για κατηγορίες που σχετίζονται με την πορνεία το 2008, πλήρωσε για νέες εξετάσεις από έναν γιατρό σε ένα από τα κορυφαία νοσοκομεία της Αμερικής και διερεύνησε τη δημιουργία βλαστοκυττάρων που είναι ζωτικά για την ανοσία και την επούλωση.

Ο ερευνητής, Τζόζεφ Τακούρια, ήταν εκείνη την εποχή ανώτερος γιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης (MGH) στη Βοστώνη και συνεργαζόταν με ένα μεγάλης κλίμακας έργο γονιδιωματικών μελετών στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

Σε δήλωσή του στο CNN, ο Τακούρια είπε ότι ο Επστάιν ήταν επίσης εγγεγραμμένος στο Harvard Personal Genome Project, μια τεράστια δημόσια παγκόσμια βάση δεδομένων γενετικών πληροφοριών από εθελοντές για επιστήμονες και ερευνητές για να μάθουν περισσότερα για τα χαρακτηριστικά και τα γονίδια.

Ο Τακούρια δεν έχει συνδεθεί δημόσια με τον Επστάιν στο παρελθόν και δεν κατηγορείται για κανένα αδίκημα.

Ένας εκπρόσωπος του Χάρβαρντ δήλωσε ότι το MGH είναι θυγατρική του Χάρβαρντ, αλλά ο Τακούρια δεν εργαζόταν άμεσα στο Χάρβαρντ ή το Ινστιτούτο Wyss, το οποίο επιβλέπει το Πρόγραμμα Προσωπικού Γονιδιώματος. Το MGH δεν έχει κανένα αρχείο έγκρισης του Τακούρια για μελέτες που περιγράφονται στα email του Επστάιν.

Ο Τακούρια έφυγε από το νοσοκομείο το 2022, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του MGH.

Μεταξύ των εγγράφων στα αρχεία Επστάιν που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι μια πρόταση που ο Τακούρια έστειλε τον Φεβρουάριο του 2014, απευθύνοντας έκκληση στον Επστάιν να χρηματοδοτήσει ένα ιδιωτικό έργο που θα έφτιαχναν αλληλουχίες τα γονιδιωμάτων των ασθενών του για να μάθει για τους γενετικούς παράγοντες για τις ασθένειές τους. Στην πρόταση, θίγει επίσης επιλογές για γενετικές έρευνες ειδικά για τον Επστάιν.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο, ο Τκούρια έστειλε στον Επστάιν ένα εκτενές τιμολόγιο για μια σειρά έργων που περιελάμβανε μια αρχική επένδυση 2.000 δολαρίων για την αλληλούχιση μέρους του γονιδιώματος του Επστάιν. Το τιμολόγιο περιελάμβανε ένα εκτιμώμενο κόστος για «εξατομικευμένες μελέτες μακροζωίας» που πρότειναν τη χρήση γονιδιακής επεξεργασίας. Το τιμολόγιο ανέφερε ότι ο Επστάιν έδωσε δείγμα σάλιου.

Η αρχική επένδυση περιελάμβανε 1.000 δολάρια για την αλληλούχιση ενός τμήματος του γονιδιώματός του και 1.000 δολάρια για την αλληλούχιση ινοβλαστών, τα οποία είναι κύτταρα που βρίσκονται σε συνδετικό ιστό όπως το δέρμα και οι μύες, και τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε έναν σχετικά νέο τομέα έρευνας που στοχεύει στην αντιστροφή της γήρανσης.

Το προσωπικό του Επστάιν έστειλε μια επιταγή 2.000 δολαρίων την ίδια ημέρα.

«Ο Επστάιν ήταν εγγεγραμμένος στο Πρόγραμμα Προσωπικού Γονιδιώματος, το οποίο θα μελετούσε την γενετική του προδιάθεση για διάφορες παθήσεις. Κάποια στιγμή, δόθηκε μια επιταγή 2.000 δολαρίων για την κάλυψη της αλληλούχισης του DNA», δήλωσε ο Τακούρια στη δήλωση.

«Ήμουν γιατρός-ερευνητής και αυτός [ο Επστάιν] ήταν το αντικείμενο της έρευνας», πρόσθεσε. «Είχαμε επίσης αρχικές συζητήσεις σχετικά με την πιθανή χρηματοδότηση της έρευνας, αλλά αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ».

«Νιώθω άσχημα για όσα πέρασαν τα θύματά του και λυπάμαι που εκείνη την εποχή δεν γνώριζα περισσότερα για το υπόβαθρό του και την έκταση των εγκλημάτων του», δήλωσε ο Τακούρια.

Μέρος της πρότασης αφορούσε την επεξεργασία των βλαστοκυττάρων του Επστάιν «για την εισαγωγή μεταλλάξεων σε καλλιέργειες που πιστεύεται ότι αυξάνουν τη μακροζωία», χρησιμοποιώντας την τότε πρωτοποριακή τεχνολογία επεξεργασίας γονιδίων CRISPR, έγραψε ο Τακούρια.

AP

«Προσφέρω αυτό μόνο στον Τζέφρι. Λόγω όλης της εργασίας που απαιτείται, απλώς δεν υπάρχει αρκετό εύρος ζώνης για να προσφερθεί αυτό σε περισσότερους από μια χούφτα ανθρώπους αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Το τιμολόγιο έδινε μια σειρά από επιλογές για μελλοντική έρευνα, όπως η δημιουργία νέων βλαστοκυττάρων ξεκινώντας από 10.000 δολάρια και ευρύτερες μελέτες μακροζωίας που περιελάμβαναν άλλους ασθενείς και ανέφερε ότι θα μπορούσε να κοστίσει «11.400 δολάρια για ολόκληρο το γονιδίωμα [του Επστάιν] (21.000 δολάρια αν ήθελε να συμπεριλάβει και τους δύο γονείς του)».

Το πλήρες εύρος των προτεινόμενων έργων, όπως περιγράφεται στο τιμολόγιο, θα είχε κοστίσει 193.400 δολάρια.

Το CNN δεν βρήκε κάποιο αρχείο που να δείχνει ότι ο Επστάιν πλήρωσε για αυτές τις υπηρεσίες, αλλά τα email συνεχίστηκαν μεταξύ του Τακούρια, του Επστάιν και των βοηθών του τουλάχιστον μέχρι το 2015. Σε αυτά, οι βοηθοί του Επστάιν προσπάθησαν να παρακολουθήσουν την αρχική εργασία του Τακούρια. Κάποια στιγμή, ο Επστάιν ενοχλήθηκε με τον Τακούρια για τις καθυστερήσεις και απείλησε να τον αναφέρει στους προϊσταμένους του αν τα αποτελέσματα δεν έρχονταν γρήγορα.

Ο Επστάιν αυτοκτόνησε το 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας.

Ο Επστάιν ενδιαφερόταν εδώ και καιρό για την επεξεργασία γονιδίων. Μέσω του πλέον ανενεργού ιδρύματός του, έκανε δωρεές στον Παγκόσμιο Μεταανθρωπιστικό Σύνδεσμο, που τώρα ονομάζεται Humanity+, όπως ανέφεραν για πρώτη φορά οι New York Times το 2019. Το Humanity+ υποστηρίζει την «τεχνολογία και την επιστήμη που βασίζεται σε στοιχεία για την επέκταση των ανθρώπινων δυνατοτήτων» και την αντιστροφή της γήρανσης.

Ο Επστάιν φέρεται επίσης να είχε συζητήσεις με επιστήμονες, όπου εξέτασε τη χρήση των δικών του γονιδίων για να δημιουργήσει μια νέα ανθρώπινη φυλή.

Τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα email ρίχνουν νέο φως στις σχέσεις του Επστάιν με κορυφαίους επιστήμονες στον τομέα της γονιδιωματικής έρευνας και εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το πώς κάποιοι μπορεί να ζήτησαν χρηματοδότηση από αυτόν.

Σε δήλωσή του στο CNN, ο Τακούρια είπε ότι τον σύστησε στον Επστάιν ο Τζόρτζ Τσερτς, ένας υψηλού προφίλ ερευνητής γονιδιωματικής του Χάρβαρντ, ως πιθανό ερευνητικό θέμα για το Πρόγραμμα Προσωπικού Γονιδιώματος.

Ο Τσερτς, ο οποίος πρωτοστάτησε στην επεξεργασία γονιδίων με την τότε πρωτοποριακή τεχνολογία CRISPR — που χρησιμοποιείται για την κοπή, προσθήκη και τροποποίηση συγκεκριμένων γενετικών αλληλουχιών — είχε προηγουμένως συνδεθεί με τον Επστάιν, ο οποίος επικοινωνούσε συχνά μαζί του μέσω email και δώριζε χρήματα για την έρευνά του. Ο Τσερτς ζήτησε συγγνώμη το 2019 για τη συνεχιζόμενη σχέση του με τον Επστάιν, επικαλούμενος τη δική του επιστημονική εμμονή σε συνέντευξή του στο STAT.

Ο Τσερτς, ο οποίος δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα που σχετίζεται με τον Επστάιν, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό από το CNN. Ο εκπρόσωπος του Χάρβαρντ παρέπεμψε το CNN στις παρατηρήσεις του Τσερτς από το 2019 απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με αυτόν.

Κάποια από αυτά που περιέγραψε ο Τακούρια στο τιμολόγιό του ήταν αδιαφανή. Το πιο ακριβό μεμονωμένο στοιχείο στο τιμολόγιο ήταν στα 160.000 δολάρια για έρευνα που ονόμασε «Venus Project».

«Ο Τζέφρι και εγώ συζητήσαμε εν συντομία μια γονιδιωματική έρευνα την οποία ονομάζω Venus project (θα ξέρει τι είναι αυτό)», έγραψε ο Τακούρια στο τιμολόγιο του Ιουνίου 2014. «Μπορώ να το κάνω αυτό για αυτόν, αλλά η εκτέλεση αυτής της εργασίας θα βοηθούσε πολύ αν υπήρχε κάποια καλή βιοπληροφορική υποδομή».

«[Ο Επστάιν] ανέφερε 200 συμμετέχοντες σε αυτό το έργο — μπορώ να υλοποιήσω αυτήν την έρευνα», πρόσθεσε.

Σε δήλωσή του στο CNN, ο Τακούρια είπε ότι το έργο ήταν «μια ιδέα του Επστάιν που ήταν πολύ προκαταρκτική και δεν οδήγησε ποτέ πουθενά».

«Ενδιαφερόταν για τη γενετική των χαρακτηριστικών του προσώπου. Δεν υπήρχε χρηματοδότηση και καμία έρευνα».

