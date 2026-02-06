search
06.02.2026 23:33

Πακιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό με τους 31 νεκρούς σε σιιτικό τέμενος (Videos)

06.02.2026 23:33
pakistan mosque blast

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε απόψε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας σε σιιτικό τέμενος στο Ισλαμαμπάντ, η οποία σημειώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια της προσευχής και άφησε πίσω της τουλάχιστον 31 νεκρούς και 170 τραυματίες, σύμφωνα με την αστυνομία του Πακιστάν και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η ανάληψη ευθύνης έγινε με μήνυμα που δημοσιεύθηκε στο κανάλι της οργάνωσης στην εφαρμογή Telegram.

Επίθεση την ώρα της προσευχής

Σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές, βομβιστής αυτοκτονίας ενεργοποίησε τα εκρηκτικά του μέσα ή κοντά στον χώρο του τεμένους την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η πρωινή προσευχή.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός είναι βαρύς, με τουλάχιστον 31 νεκρούς και 170 τραυματίες, αρκετοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νέο πλήγμα με θρησκευτικό στόχο

Η επίθεση έρχεται να αναζωπυρώσει τους φόβους για στοχευμένες ενέργειες εναντίον της σιιτικής κοινότητας στο Πακιστάν, η οποία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο εξτρεμιστικών οργανώσεων τα τελευταία χρόνια.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για το δίκτυο που υποστήριξε την επίθεση, ενώ αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας σε τεμένη και δημόσιους χώρους.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και η αστυνομία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ εξετάζεται αν υπήρξε αποτυχία στα μέτρα ασφαλείας, καθώς η επίθεση σημειώθηκε στην πρωτεύουσα, σε μία περιοχή με παραδοσιακά αυστηρή φύλαξη.

