Πακιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό με τους 31 νεκρούς σε σιιτικό τέμενος (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε απόψε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας σε σιιτικό τέμενος στο Ισλαμαμπάντ, η οποία σημειώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια της προσευχής και άφησε πίσω της τουλάχιστον 31 νεκρούς και 170 τραυματίες, σύμφωνα με την αστυνομία του Πακιστάν και κυβερνητικούς αξιωματούχους.
Η ανάληψη ευθύνης έγινε με μήνυμα που δημοσιεύθηκε στο κανάλι της οργάνωσης στην εφαρμογή Telegram.
Σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές, βομβιστής αυτοκτονίας ενεργοποίησε τα εκρηκτικά του μέσα ή κοντά στον χώρο του τεμένους την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η πρωινή προσευχή.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός είναι βαρύς, με τουλάχιστον 31 νεκρούς και 170 τραυματίες, αρκετοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Η επίθεση έρχεται να αναζωπυρώσει τους φόβους για στοχευμένες ενέργειες εναντίον της σιιτικής κοινότητας στο Πακιστάν, η οποία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο εξτρεμιστικών οργανώσεων τα τελευταία χρόνια.
Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για το δίκτυο που υποστήριξε την επίθεση, ενώ αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας σε τεμένη και δημόσιους χώρους.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και η αστυνομία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ εξετάζεται αν υπήρξε αποτυχία στα μέτρα ασφαλείας, καθώς η επίθεση σημειώθηκε στην πρωτεύουσα, σε μία περιοχή με παραδοσιακά αυστηρή φύλαξη.
Διαβάστε επίσης:
CBS: Ποιος μπήκε στο διάζωμα όπου βρισκόταν το κελί του Επστάιν τη νύχτα του θανάτου του; – Τα βίντεο που αντικρούουν τις επίσημες αναφορές
Σοκαριστικό βίντεο: Νεαρός στη Φλόριντα έβαλε φωτιά σε φίλο του – Τον έβλεπαν να καίγεται και γελούσαν
Επστάιν: Το ανατριχιαστικό «Venus Project» και οι επαφές με κορυφαίο γενετιστή – Η αντιστροφή του γήρατος και η νέα ανθρώπινη φυλή με το DNA του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.