Πακιστάν: Μεγάλη έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ την ώρα της προσευχής της Παρασκευής – Τουλάχιστον 10 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε σε τέμενος στο νοτιοανατολικό τμήμα του Ισλαμαμπάντ, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές ασφαλείας του Πακιστάν.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε στο τέμενος Χαντιτζατούλ Κούμπρα στην περιοχή Ταρλάι, την ώρα της προσευχής της Παρασκευής.
Το Al Jazeera κάνει λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς και 80 τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι για ακόμα μεγάλο αριθμό θυμάτων.
«Έχουμε μεταφέρει αρκετούς ανθρώπους σε νοσοκομεία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω πόσοι είναι οι νεκροί, όμως ναι, υπάρχουν θύματα», δήλωσε νωρίτερα ο αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας Ζαφάρ Ικμπάλ στο πρακτορείο Reuters.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σωστικά συνεργεία και δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες προχώρησαν σε επιχείρηση αποκλεισμού της περιοχής και παροχής βοήθειας.
Η έκρηξη επαναφέρει στη μνήμη την αιματηρή επίθεση του Νοεμβρίου του περασμένου έτους, όταν βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στην είσοδο του Δικαστικού Συγκροτήματος της περιφέρειας του Ισλαμαμπάντ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη.
