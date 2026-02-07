search
ΚΟΣΜΟΣ

07.02.2026 11:21

ΗΠΑ: Τελεσίγραφο μέχρι τον Ιούνιο σε Ρωσία και Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου – «Θα κάνουν τα πάντα για να τελειώσει»

07.02.2026 11:21
trump zelenksy putin

Διορία μέχρι τον Ιούνιο έδωσαν οι ΗΠΑ σε Ρωσία και Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι Αμερικανοί προτείνουν τα μέρη να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πίεση στα μέρη ακριβώς σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή (6/2), τα οποία δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο (7/2) όπως αναφέρει το Associated Press.

«Και λένε ότι θέλουν να κάνουν τα πάντα μέχρι τον Ιούνιο. Και θα κάνουν τα πάντα για να τερματίσουν τον πόλεμο. Και θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα», πρόσθεσε.

Ακόμη αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν να διεξαχθεί ο επόμενος γύρος τριμερών συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα στη χώρα τους για πρώτη φορά, πιθανώς στο Μαϊάμι. «Επιβεβαιώσαμε τη συμμετοχή μας», υπογράμμισε.

Η τελευταία προθεσμία έρχεται μετά τις τριμερείς συνομιλίες που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίες δεν οδήγησαν σε καμία πρόοδο, καθώς τα αντιμαχόμενα μέρη προσκολλώνται σε αμοιβαία αποκλειόμενες απαιτήσεις. Η Ρωσία πιέζει την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, όπου οι μάχες παραμένουν έντονες – μια προϋπόθεση που το Κίεβο λέει ότι δεν θα αποδεχτεί ποτέ.

Ζελένσκι: Η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 400 drones

Νωρίτερα, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και περίπου 40 πυραύλους σήμερα για να επιτεθεί στον ουκρανικό ενεργειακό τομέα, θέτοντας ως στόχο το δίκτυο ηλεκτροδότησης, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και υποσταθμούς διανομής, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κάθε μέρα, η Ρωσία θα μπορούσε να διαλέξει την πραγματική διπλωματία, αλλά διαλέγει νέα πλήγματα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

«Είναι κρίσιμο όλοι όσοι στηρίζουν τις τριμερείς διαπραγματεύσεις να απαντήσουν σε αυτό. Η Μόσχα πρέπει να στερηθεί τη δυνατότητά της να χρησιμοποιεί το ψύχος ως μοχλό πίεσης κατά της Ουκρανίας».

Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική αεροπορική επίθεση στις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στη διάρκεια της νύχτας σήμερα, με στόχο την παραγωγή και τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμιχάλ.

«Οι Ρώσοι εγκληματίες πραγματοποίησαν μια ακόμα μαζική επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η επίθεση συνεχίζεται», έγραψε ο Σμιχάλ σε ανάρτηση στο Telegram. «Συνεργεία στις υπηρεσίες ενέργειας είναι έτοιμα να ξεκινήσουν τις εργασίες αποκατάστασης μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφάλειας».

Η Ρωσία πραγματοποιεί εδώ και μήνες εκστρατεία πληγμάτων στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, προκαλώντας τη χειρότερη κρίση στον τομέα αυτό από την έναρξη της εισβολής το 2022. Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην Ουκρανία έχουν μείνει πολλές φορές στο σκοτάδι και χωρίς θέρμανση.

Σήμερα το πρωί, αναφέρθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης από τις αρχές στο Κίεβο, το οποίο έχει ήδη πληγεί ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι θερμοκρασίες έπεσαν στους μείον 5 βαθμούς Κελσίου νωρίς σήμερα το πρωί και αναμένεται να υποχωρήσουν περαιτέρω το σαββατοκύριακο φθάνοντας έως και τους -20°C τη Δευτέρα.

Εκρήξεις και διακοπές στην ηλεκτροδότηση αναφέρθηκαν και στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Ο στρατός της Πολωνίας ανακοίνωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι ανέπτυξε αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της, όπως συμβαίνει συχνά στην περίπτωση ρωσικών βομβαρδισμών με στόχο περιοχές στα σύνορα.

